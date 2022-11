Juventus está considerando renovar Rabiot e está de olho em Milinkovic-Savic

Turim – Não haverá desafio no desafio entre Ciro Immobile e Dusan Vlahovicartilheiro e vice no último campeonato na liderança, empatado com 6 gols, é o artilheiro deste (com Arnautovic) antes de ambos serem feridos. mas Juventus – Lázio Ele apresentará a mesma comparação maravilhosa de simples, ainda mais interessante pelo fato de você não estar à distância, mas sim em um verdadeiro duelo: força, raça e técnica, disputados ombro a ombro nas mesmas áreas do campo. E de qualquer forma, também pode oferecer metas, o desafio entre elas Adrian Rabiot E a Serge Milinkovic-Savic: Os bianconeros descobrem uma sequência que todos os treinadores buscaram em vão, enquanto os bianconeri foram durante anos o meio-campista mais mortífero da Série A na fase de qualificação. Comparação de maxi mezzali Massimiliano Allegri E a Maurizio Sarri, um metro e 88 por 72 quilos, os franceses, um metro e 91 por 76 quilos da Sérvia, será um dos duelos mais emocionantes da quadra – talvez o mais interessante – e o mais – talvez mais influente – na final resultado. Comparando os dois, e confirmando o que acaba de ser dito, chegam com os mesmos gols marcados: 3 na Liga e 2 na Liga dos Campeões para a Juventus, 3 na Liga e 2 na Liga Europa para a Lazio. Essa igualdade, no entanto, não altera as características dos indivíduos, nem o possível enredo de sua comparação.