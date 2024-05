“Exceções, pare de correr imediatamente”

As praias em Itália são um recurso “escasso”, pelo que deverá ser lançado um procedimento de concurso “imediatamente para oferecer uma oferta num ambiente verdadeiramente competitivo”. e última data de validade para prorrogação de concessões de praia Em 31 de dezembro de 2023: Tudo o que se segue é ilegal. A nova sentença proferida ontem e decidida pela Seção VII em 12 de março O Conselho de Estado reitera a suspensão da nova prorrogação até 31 de dezembro de 2024 Aguardam as concessões costeiras determinadas pelo governo através do decreto Milleproroghe e as novas regras prometidas pela administração implementadas por muitos municípios italianos e a directiva para “iniciar imediatamente o processo de concurso”. A decisão surge depois de um proprietário de um resort balnear em Moneglia ter recorrido da rescisão da concessão no final de 2023.

As reações e acusações foram imediatas. Senador da Liga Norte Gian Marco Centinaio, que sempre esteve próximo do mundo dos balneários, ataca: “Existe uma lei estadual que estende os privilégios até 31 de dezembro de 2024, e como o poder legislativo cabe ao Parlamento, o Judiciário deve fazer cumprir essa lei e não ignorá-la . ». Fala em “cartografia rigorosa das costas” e recorda “a luta com Bruxelas para chegar a um acordo que proteja integralmente as actuais concessionárias”. Azobalneri Rejeita a punição profana “que colocaria em risco 300 mil trabalhadores já empregados na temporada”. Para suporte AVS Angelo Bonelli Em vez disso, “a estratégia do governo para estender a linha costeira em 3 mil quilómetros fica exposta”, e Sublinhados Pd “O fracasso desastroso do governo Meloni levará ao encerramento de fábricas em todas as costas italianas”.

Nos últimos dias, a ministra do Turismo, Daniela Santanza, falou sobre o mapeamento: “Demonstramos que não faltam recursos neste mapeamento e temos um diálogo com a Comissão Europeia para compreender a nossa singularidade: temos 8.000 km de costa, temos temos 30.000 famílias que vão para balneários, dissemos nos últimos dias a ministra do Turismo, Daniela Santanza, à margem de uma conferência do programa em Pescara. Aos que lhe apontaram que a Europa poderia rejeitar o mapa, ela respondeu: “Eu lhes digo. há uma intervenção, hoje não há nada de concreto, estamos olhando, mas tenho certeza, teremos uma grande guerra. . Estamos a falar de 30 mil empresas, muitas delas familiares, e com os meus pontos fortes no turismo, compreendo a sua importância.”