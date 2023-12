Milan, Leo no trabalho: Pioli anuncia seu retorno

O primeiro objetivo da equipe médica do Milan é o retorno de Leo aos gramados, com Pioli revelando a data para seu retorno aos gramados.

Problemas das últimas semanas Milão Inevitavelmente a ausência de Rafael coincide com a ausência da maioria dos outros Leão. O atacante português deixou o campo no início da partida contra o Legs com uma lesão de primeiro grau na coxa. estacas Não conseguiu entregar resultados consecutivos entre Campeonato e Liga dos Campeões.

É por isso que ele retorna Leão É fundamental Milão, que enfrentará uma série de partidas importantes do ranking nas próximas semanas. Dado o elevado índice de lesões que têm atormentado os rossoneri até agora, voltar a focar-se na estrela portuguesa deve ser a primeira tarefa da equipa médica do Devils.

Milão, quando Leo regressa: os portugueses visam Atlanta

Rafael ainda não tem certeza sobre seu retorno a campo Leão De uma lesão no tendão sofrida durante a partida contra o Lecce, há dois dias. As palavras de Stefano estacas Porém, na coletiva de imprensa, serão úteis para obter informações precisas sobre suas condições físicas no momento.

O treinador rossonero foi de facto sincero sobre a recuperação do português, manifestando a sua confiança antes do jogo da próxima semana.Atlanta, um confronto direto básico baseado em níveis para acompanhar os níveis mais altos. Assim, o retorno de Leo contra Devi, talvez ausente desde o primeiro minuto, dará uma mão extra a um departamento de ataque que claramente tem lutado nas últimas partidas.