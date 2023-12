Nas horas seguintes, o gelo do Ártico avança para a Itália; Ventos fortes, chuva e neve nestas áreas

Previsão do tempo para domingo, 3 de dezembro

Apesar das temperaturas moderadas registadas nas últimas 24 horas, a circulação geral está a tornar-se acentuada em todo o nosso país, à medida que os ventos gelados se preparam para transformar o domingo num dia de inverno completo, com o risco de alguma queda de neve em altitudes mais baixas..

São massas de ar provenientes das terras frias do nordeste da Europa que, após uma longa viagem, desaguam no coração do Mediterrâneo como os ventos Mistral do lado Tirreno e os ventos Bora e Gragale do lado Adriático. Então prepare-se para desfrutar de um dia festivo com um clima verdadeiramente acirrado.

Os primeiros sinais já são evidentes esta manhã; Em muitos cantos do interior do Norte e Centro, as noites claras contribuíram para uma maior difusão do calor na atmosfera, fazendo com que as temperaturas descessem alguns graus abaixo de zero. Isto aconteceu não só nas montanhas, mas em muitas partes do vale do Pó, especialmente na parte ocidental. Temperaturas próximas de zero também foram registradas em vários pontos do interior do centro.

O frio também será sentido durante o dia. Embora haja bastante sol no norte e na região do Tirreno, o vento gelado do norte pode nos fazer sentir mais do que frio. Por outro lado, nos lados médio e inferior do Adriático, e em partes do sul, o céu está mais coberto por nuvens. Ocorrer repentinamente nessas áreas Chuva e neve localmente em altitudes relativamente baixas, Marche, Molise e no setor Adriático na região de Gargano, na Apúlia. Devemos também prestar atenção às chuvas no nordeste da Sicília.

Preste atenção ao vento também. Um tenso Mistral Sopra sobre a Sardenha e a região do Baixo Tirreno. Vento gelado Guerra E Graygale Em vez disso, no distrito do Adriático e em parte do norte.

O que está para acontecer no primeiro domingo de dezembro será um apetite para o início da semana, que passará com a chegada de alguma neve nas planícies, normalmente em condições invernais.

Alerta de Defesa Civil

Com base nas previsões disponíveis, o Departamento de Defesa Civil, em acordo com as regiões em causa – que são responsáveis ​​pela implementação de sistemas de defesa civil nas regiões em causa – emitiu um alerta sobre condições meteorológicas adversas. Os eventos meteorológicos que afectam diferentes partes do país podem determinar criticidades hidrológicas e hidráulicas reportadas no Resumo Nacional, no Boletim Nacional de Criticalidade e de Alerta.http://www.protezionecivil.gov.it/)