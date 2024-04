Inter comemora Scudetto, show de hoje ao vivo | As comemorações começam às 16h e são esperadas 50 mil torcedores.

Espere e ande

É um dia para comemorar com os fãs nas ruas da cidade. Em procissão. O que faltou em 2021, por conta da Covid. Hoje o povo Nerazzurri sai às ruas (Mais de 50.000 fãs são esperados) para o show festivo O vigésimo torneio Do Inter. Por mais de cinco horas, após a partida no San Siro contra o Torino, o time de Inzaghi ficou acordado Dois ônibus estão abertos (Um para o staff) Ele vai conquistar as ruas do estádio até a catedral. O tempo também estava propício à celebração, prevendo-se uma tarde ensolarada após manhã nublada.

​

​Partiremos de San Siro às 16h (Aqui está o diagrama detalhado da rota) Depois, via Caprelli, Piazzale Lotto, Vigliani, Viale Teodorico e Piazza Florence. De lá, Corso Sempione. Depois Viale Melzi d'Iril, Viale Giorgio Byron, Viale Elvezia, Piazza Biancamano, Viale Francesco Crespi, Piazza 25 de Abril, Bastione di Porta Nuova e Via Melchiorre Gioia. Nesse ponto acontece o Viale della Liberation, o desfile sob a sede do Inter que será especialmente decorado para a ocasião. Continuaremos caminhando pela Viale Ferdinando di Savoia, Piazza della Repubblica e Via Turati. Finalmente Via Manzoni, Piazza della Scala, Via Santa Margherita, Via Giuseppe Mingioni e Piazza DuomoOito quilômetros, mais de cinco horas de caminhada.