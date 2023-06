Inter abre as portas para Brozovic vencer e Marotta: “O jogador decide” | primeira página

Retomada das negociações de Marcelo Brozovic do Inter para a vitória. depois de afiado Frenagem (leia aqui)As partes voltaram a trabalhar para encontrar uma solução na base de 18-20 milhões de euros. A confirmação vem diretamente de Giuseppe Marotta. E o diretor administrativo do clube Nerazzurri disse A cerimónia de abertura oficial do mercado de transferências Em Rimini: “O fenômeno do mercado árabe explodiu repentinamente e ameaça mudar a competitividade do sistema futebolístico. Devemos ter cuidado com a facilidade de gastos dos clubes sauditas”.

Sobre Brozovic – “Recebemos esta oferta, posso dizer É sempre o jogador, não o clube, que decide. A situação não está fechada, o jogador deve decidir se segue um caminho ou não. Não somos obrigados a desistir, mas estamos avaliando as oportunidades. O maior problema está relacionado com a relação contratual entre o jogador e o clube saudita. Vamos tentar reabrir a discussão ou então vamos tirá-lo do mercado.”

SOBRE FRATTESI – “Não é fácil porque Carnevali é tão bom E ele sabe fazer malabarismos muito bem nesse tipo de situação. Ele ainda não recebeu todas as ofertas, embora O preço do Frattesi continua a aumentar. Frattisi ainda é um observador, mas há muitas dinâmicas e não me deixe comentar agora sobre seu estado.