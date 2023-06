Lukaku agora antecipa uma mudança: “E a nova ideia em que a Inter de Milão está trabalhando está vazando”

Tudo gira em torno disso Romelu Lukaku . O Inter está negociando a transferência de André Onana com o Manchester United, após o que ele irá tentar devolver o belga ao Milan pela terceira vez. O Corriere dello Sport escreveu: “Se os Blues não querem voltar com um empréstimo simples, é necessário encontrar uma fórmula diferente. E é nisso que eles estão trabalhando na viale Liberazione. Desde que sim, mas o que pode estar associado à compra final do totem belga em um ano?

Por exemplo, na qualificação para a UEFA Champions League 2024/25, quando a competição muda e aumenta os prémios disponíveis para as equipas participantes. Além disso, no final do próximo ano, será decidido quem participará do novo Mundial de Clubes da FIFA. Deverá bastar ao Inter passar a primeira fase da Liga dos Campeões para conquistar uma das vagas disponíveis, sendo assim um grande símbolo. Aqui, é provável que essa dupla jogada garanta uma espécie de rede de segurança para o retorno do Chelsea e coloque cerca de trinta milhões na mesa (obviamente com pagamento diferido) para finalmente recuperar Lukaku.