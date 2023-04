Fórmula 1, Sainz: Adeus Mikis? Confiança total na equipe. Conferência de todos os pilotos em Baku

A F1 recomeça oficialmente após uma pausa de três semanas: o circo está em Baku, com os pilotos a falar numa conferência e já a manifestarem uma opinião bastante positiva sobre o novo formato Sprint. Sainz despediu-se do director desportivo Mikis: “Uma grande pessoa, mas a sua carreira vai dar um passo em frente e ele não vai desistir. Quem chegar vai estar nele”. Hamilton relança Mercedes: “Para nós, é o começo de uma nova estrada.” fim de semana ao vivo Sky Sports F1, Sky Sports One, em 4K e se reuniram agora

Sobre os motores, a Fórmula 1 está de volta! Cerca de um mês depois, o grande show começa novamente em Baku: até domingo, 30 de abril azerbaijano Pela quarta etapa do Campeonato Mundial de 2023. Os pilotos falaram em Conferência de imprensa e tudo cruzado Opinião geralmente positiva sobre o novo formato Da Sprint que se estreia este fim de semana. cEntão é uma expectativa e uma curiosidade, mesmo que muitos concordem com isso Norris O que ele disse: “Não acho que o Sprint deva acontecer todo fim de semana, quero dizer, mas esse formato organizado pode tornar tudo mais emocionante.” Esperando e também curioso para ver se Ferrari Você interagirá com o começo não particularmente legal, com Carlos Sainz que também respondeu a perguntas sobre a despedida do diretor esportivo Lauren Mekes: “Ele vai se tornar o gerente da equipe AlphaTauri, função que não pode abrir mão. Mas tenho plena fé na equipe e quem chegar no futuro estará no topo.”

Sainz (Ferrari) – a favor da coordenação corridao tiro não será fácil nem às vezes e será necessário imediatamente concentração. As corridas de sprint também serão emocionantes. É difícil para nós pilotos, mas se isso ajuda a melhorar o produto… nós ajudamos. No ano passado ele teve uma dupla desistência em Baku, mas depois de três corridas agora conhecemos melhor o carro para entender que direção tomar com o desenvolvimento esperado. Compreender nossos pontos fortes e fracos, nossos pontos fortes e fracos e os dos outros, para que possamos revidar: esse é o ponto. Nossas chances em Baku serão mais ou menos as mesmas de Melbourne, embora eu espere ser mais competitivo. despedida mansa? A nível pessoal, diria que é uma pessoa forte e boa, mas vai crescer na carreira, vai tornar-se num gestor de equipa, e não pode recusar. Mas também estamos reestruturando o time e quem chegar vai compensar as perdas que sofreu nos últimos meses. Eu confio na abordagem e gestão de Vasseur.” READ A resposta da FIFA foi dura

Hamilton (Mercedes) – “Estou em boa forma e feliz por estar aqui em Baku. A longa pausa depois de apenas três corridas foi estranha, mas também foi bom estar com a família e amigos. Orgulho do meu irmãoque continua a competir em esportes para mim desamparado Não há acesso legal e é um grande problema. É uma luta constante para ele, mas estou orgulhoso dele e o acompanho de perto no último sexto lugar. o o retorno de alison como diretor técnico? Sempre fez parte da equipa, tem-se concentrado mais noutras áreas mas o seu regresso a esta função vai potenciar. Ele tem muita experiência e vai ser ótimo. Estou confiante de que, depois de subir ao pódio em Melbourne, trabalhamos duro para alcançar resultados, mesmo que não tenha sido fácil nos repetir. Esperamos estar na luta, mesmo com o novo formato. Bem-vindo, estamos todos no mesmo barco com Sprint como este. Para nós da Mercedes, é o início de uma nova estrada, que nos levará aonde queremos ir. Não haverá uma recuperação louca de imediato, é necessário trabalho para progredir, mas estou animado com o que vem pela frente”.

potassa (alfa) – “Será o fim de semana mais difícil Com Sprint, mas vai se aplicar a todos e saúdo as novidades. Nessas três semanas trabalhamos para entender nossos ganhos e como encontrar o equilíbrio. Algumas coisas foram compreendidas e muito trabalho foi feito no simulador.”

Piquenique (Aston Martin) – “Com um fim de semana ‘apertado’ não vai dar tempo de encontrar o ritmo, mas acho que um formato como esse vai ser ótimo para os torcedores. O que é sempre positivo. Em 2017 em Baku cheguei ao pódio, vários anos se passaram, Mas eu amo a pistaÉ desafiador, oferece possibilidades de corrida e deixa tudo mais divertido. Ótimo começo de temporada para a Aston e vemos como somos competitivos em todos os lugares. E este será mais um caminho diferente dos outros, mas são Confiante”.

Albon (Williams) – “Sprint revisado na fig. Acho que pode dar a todos mais oportunidades. Esta pista também nos convém em termos de eficiência aerodinâmica, embora em outros aspectos não seja favorável ao nosso carro. Veremos como será. Bom desempenho em Melbourne, mesmo com alguns erros. Nós fizemos deuses progresso Comparado ao passado, há otimismo na equipe. No entanto, nenhuma grande modernização é esperada no Azerbaijão. READ Resultados Trimestrais da Europa e Conferências - Esportes - Futebol

O segundo grupo de pilotos em uma conferência em Baku Sainz (Ferrari), Bottas (Alfa Romeo), Stroll (Aston Martin), Hamilton (Mercedes), Albon (Williams).

Pérez (Red Bull) – “Redefinir” Melbourne, havia um arquivo sábado terrível mas Nós entendemos a maioria dos problemas. Foi uma combinação de coisas diferentes e espero que não aconteça novamente. Especialmente aqui em Baku. Quando você está na frente, sempre espera que não haja interrupção, mas trabalhamos e também estamos atualizando aqui em Baku com o objetivo de continuar o que fizemos até agora. Baku provavelmente não é o lugar ideal para apresentar algo tão novo quanto o Sprint, mas vamos ver… Acho que muito vai ser feito aqui no Treino Livre 1 em termos de trabalho e solidez.”

Norris (McLaren) – “Aproveitei meu tempo livre, vendo família e amigos. Também assisti mestres de golfe, É lamentável ver uma retirada madeira de tigre. Mas, no geral, você recriou o calendário que agora é um requisito na F1. Houve melhorias na Austrália E mesmo com um pouco de sorte, em Baku, em vez disso, aparecemos atualizar Mas ainda estamos na primeira fase da temporada. Então traremos outros com o objetivo de crescer e restaurar aqueles que avançam. Isso deve nos encorajar, sempre positivos para trazer algo novo. O novo Sprint? Espere mais agressividade… mas fique sempre de olho no orçamento, não dá para cometer erros bobos. Adoro minha sessão de classificação, mesmo que haja mais pressão envolvida. Claro, os carros mais rápidos sempre estarão por perto. Não acho que o Sprint deva estar sempre por perto, no entanto, quero dizer todo fim de semana, mas esse formato pode tornar tudo mais emocionante”.

Ocon (Alpes) – “Entre você e eu Paquerador Tudo esclarecido, a corrida caiu na curva 2 em Melbourne. Poderia ter acontecido com qualquer um. É uma pena porque estamos em um bom ritmo, mas por outro lado, isso nos encoraja. Aqui estamos atualizações E obrigado à equipe que consertou o carro depois que ele bateu na Austrália. No futuro também traremos novidades, claro, mas este final de semana também será importante para muitos Pontos para agarrar. Eu não posso esperar”.

Magnussen (Haas) – “Nós nos saímos muito bem aqui em Baku no ano passado, embora eu tenha ficado atrás de Ocon. Eu tenho bons sentimentos. Acho que encontramos uma boa sensação para classificação e corrida, mas nunca começamos o fim de semana com a preparação certa. Acho a novidade do Sprint empolgante.” READ Cristiano Ronaldo: Coloquei o grupo em primeiro lugar

Tsunoda (Alfa Tauri) – “Semanas relaxantes sem a Fórmula 1, divertidas. Sinto agora Mais preparado e mal posso esperar para correr. brinde de despedida Foi uma surpresa, embora existam rumores desde o início da temporada. No final aconteceu assim. Mas ainda temos competições para tentar agradá-lo. Temos um programa para tirar o melhor proveito dos carros com atualizações. Agradeço ao Tost por estar sempre perto de mim e tentarei recompensá-lo com o meu empenho. Em termos de confiança, sempre tivemos boas atuações nesta pista nos últimos anos e espero que seja melhor para nós. Mesmo que seja difícil marcar pontos…”.

O primeiro grupo de pilotos em uma conferência em Baku como sempre, Dois grupos de pilotos que se revezarão na sala de imprensa. Primeiro, será a vez de Okon (Alpine), Tsunoda (Alfatori), Magnussen (Haas), Norris (McLaren) e Perez (Red Bull).

Novo formato de corrida Sprint: estreando em Baku, veja como mudar Após a introdução do sprint em 2021 e pequenas alterações subsequentes em 2022, é oficialmente Outra mudança no formato Já neste fim de semana de F1, a qualificação na sexta-feira determinará a escalação para a corrida de domingo, enquanto outra qualificação será realizada no sábado. A rede decidirá Do Sprint acima de 100 km, o sistema de pontuação não mudou.



Veja também Sprint Shootout and Race: Aqui está o novo visual

Como pegar o fim de semana ao vivo na Sky Conferência de imprensa dos pilotos hoje, marcada para as 12h30. A Corrida 1 de domingo será exclusivamente ao vivo a partir das 13h no Sky Sport F1, Sky Sport Uno, Sky Sport 4K e transmitida no NOW. Um novo formato para o Sprint, como mencionado, com duas sessões agendadas: sexta-feira, dia 28 de abril, às 15h (com atraso na TV8 a partir das 22h) e sábado, dia 29, às 10h30 (com atraso na TV8 a partir das 18h). F2 também no caminho certo. Comentários de Carlo Vanzini, Marc Geni e Roberto Chinchero dentro dos boxes. Federica Masolin lidera as visões pré e pós-corrida com Davide Valsecchi.

Programa de hoje na Sky Sport F1 (Canal 207) 12h30: Conferência de Imprensa dos Pilotos

17h45: Paddock Live Pit Walk