Futebol – O Caso Leão-Sporting, FIFA Decide. Os portugueses preparam mais um apelo

Caso infinito, cujo resultado ainda é indescritível. o portão registro Avaliação da situação relativa ao caso Leão-Sporting Lisboa, que a Câmara de Resolução de Litígios da FIFA decidiu hoje antes de remeter tudo para o CAS: A autoridade confirmou o valor da indenização devida ao clube português, de 16,5 milhões de euros originalmente fixados em 2020, acrescidos de juros de 5% ao ano, o que elevaria o total para cerca de 20,5 milhões de euros. No entanto, o clube português não se conforma com a decisão e prepara recurso para o Tribunal Arbitral do Desporto: o objetivo dos verdes e brancos é elevar o valor da indemnização para 45 milhões, valor igual à cláusula de rescisão apurada no contrato de Leão em 2018, quando o jogador rescindiu o contrato por um lado, outro após o ataque dos ultras ao centro desportivo português. Por sua vez, Lyell, a outra parte na lide, recorreria do não pagamento de qualquer valor. Uma situação que no momento parece destinada a continuar assombrando os dois clubes, mas que afeta muito a questão da renovação com o Milan: novos desenvolvimentos são esperados nas próximas semanas, uma vez que o Tribunal Arbitral do Esporte emita sua decisão.

.

Spalletti: “Osimhen e Leo? Seria bom reuni-los”

Liga dos Campeões Leão estratosférico, Parilla se repete: Top 11 na segunda etapa 20/04/2023 às 09:51

transferência de mercado Chelsea assusta Milan: votação é a favor de Leão 12/07/2022 às 15:10