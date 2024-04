Ataque cardíaco em campo durante a partida

Mattia Gianni e o ataque cardíaco em campo Ele se sentiu mal Cerca de vinte minutos após o inícioEle colocou a mão no peito e caiu no chão.

Os 118 profissionais de saúde que intervieram no estádio Campi Bisenzio, onde decorria o jogo, transferiram-no em estado desesperador para o Hospital de Florença.

Gianni nasceu em Empoli e viveu em Ponte Igola, no município de San Miniato (província de Pisa): jogou nas categorias de base do Empoli e do Primavera Pisa, Bonsaco, Cascina, Totocoyo, Grosseto e Real Forte Querceta .

Chegou a Castelfiorentino em 2022.

Condolências do prefeito e das equipes O prefeito de Castelfiorentino, Alessio Falorni, foi um dos primeiros a apresentar suas condolências pela morte de Gianni nas redes sociais. “Definitivamente faltam palavras nestes momentos. Uma terrível tragédia. Dor excruciante. Só podemos nos unir num abraço muito forte da família e da comunidade a que pertencem. descanse em paz”.

A prefeita de San Miniato, Simone Giglioli, também expressou a proximidade: “Dor imensa, estamos horrorizados e surpresos com esta tragédia. Estamos perto da família, Ao Padre Sandro, à mãe, ao irmão neste momento que nos deixa a todos sem palavras.”

O mundo do futebol toscano (amador ou não) junta-se ao luto pela morte de Gianni. “Talvez 14 de abril seja a data maldita desses acontecimentos, no aniversário da morte de Morosini, você também nos deixa da mesma forma. Olá Mattia, que a terra seja uma luz para você”, escreveu Cristiano Lucarelli Em 2012, no mesmo dia, o jogador do Livorno, Piermario Morosini, desmaiou em campo durante a partida contra o Pescara: morreu aos 25 anos devido a uma parada cardíaca. .

Entre as cartas de condolências está também uma carta de Pisa, onde Gianni brincava quando menino. “Mattia fez parte do nosso setor juvenil e todos nos lembramos dele pelas qualidades humanas e profissionais que muitas vezes o levaram a ingressar na equipe principal. Hoje, infelizmente, chegaram notícias que nunca queríamos receber, e neste momento o presidente Giuseppe Corrado. , em nome de toda a associação, seus pais, seu irmão Ilya, sua família e todas as pessoas que o conheceram e apreciaram, não se esquecerão de você. READ Inter e o mercado de transferência da Juventus, Vlahovic por sua vez

