Bastianini Super em Portimão, conquista a pole position para o Moto GP de Portugal de 2024 à frente de Viñales e Martin

Enea Bastianini foi levada Primeiro lugar no Grande Prémio de Portugal. O piloto da Ducati viaja para Portimão antes do Viñales E Martinho. Eles começarão na segunda linha Bagnaya (4º), Moleiro (5º) E Pizzici (VI). Oitavo lugar para Marcos Márquez, Que diminuiu no início do segundo trimestre.

Para Bastianini, esta é a segunda pole position depois do Grande Prêmio da Áustria em 2022: o piloto da Ducati retorna ao primeiro lugar do grid após 581 dias. Estas são as palavras do Homem Polar em solo português: “Eu estava confiante, considerando ontem. Sabíamos que poderíamos ser rápidos no contrarrelógio e provámos isso. Esperamos que possamos ter um bom desempenho no sprint também, temos nos saído bem até agora. Com a nova moto senti-me melhor, estou bem e isso é o importante. Obviamente esta é a primeira etapa, depois precisamos implementar. “A corrida será rápida e temos que dar 100%, e faremos isso”.

Alex Márquez e Pedro Acosta foram os primeiros a passar o corte na segunda parte da qualificação, enquanto Enea Bastianini conquistou o primeiro lugar na Q2, regressando ao primeiro lugar após uma longa ausência. O segundo lugar vai para Maverick Vinales, que não se encontra em boas condições físicas devido à gripe que o afligiu nos últimos dias.

Quarta vez do campeão mundial Francesco Bagnaia que largará do quarto bloco. Ao lado dele estão Miller e Pezicki. Acosta, estreante na GasGas, abre a terceira fila e passa à frente de Marc Márquez, que luta depois de uma queda e apenas o oitavo lugar. Fabio Quartararo, depois de vencer o segundo troço direto, não ultrapassou o nono lugar no tempo mais rápido, à frente do seu companheiro de equipa Alex Rins, que está na 11ª posição e Brad Bender se situa entre os dois, na décima posição. Alex Márquez é o 12º.

Grid de largada do Grande Prémio de Portugal de 2024