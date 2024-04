Resultado final: Atalanta – Verona 2-2

Boletins editados por Matteo Trevisi

Atlanta

Carneski6 – Ele arrisca duas raspagens rápidas, uma com as mãos e outra com os pés. Então ele responde de fora à conclusão de Suslov. Inseguro sobre o cruzamento certeiro de Sentonzi que leva ao segundo gol.

Toloy 6.5 -Sempre ativo nas pressões da deusa. O primeiro gol de Skamaka veio de um de seus chutes no meio-campo adversário. A partir de 63' Kolasinac 6 – Restaura a ordem na defesa da Atalanta.

cidade preciosa 5 – O Verona raramente aparece em sua própria área, mas na hora do primeiro gol é culpado de deixar muito espaço em campo para Nusslin. Ainda no segundo gol ele foi queimado pelas costas pelo camisa 17.

fácil 6 – Primeiro contra a equipa que o lançou na Liga Italiana. Ele venceu o duelo de simples primeiro contra Bonazzoli, depois com Swederskelle.

Azinheira 5.5 – O primeiro tempo com alguns problemas, no segundo tempo o Verona penetra constantemente por este lado. Desde 1981, Hateboer SV

Éderson 6.5 – Ele é voraz em se jogar nos espaços. Aos 19 minutos, ele pegou a rodovia central que o Verona havia deixado desprotegido e não errou na frente do Montepu. No segundo tempo, a Atalanta diminuiu significativamente, e com ela.

Basálico 6 – Agora atua como meio-campista central e contribui com qualidade e quantidade nas duas fases.

Rogério 6,5 – Não pode ser parado deste lado. Transbordando ao acelerar em Centonze.

Copinadores 6.5 – A tecnologia habitual é colocada ao serviço da comunidade. Seu cabeceamento resultou no gol de Skamaka. Ao contrário das versões recentes, é mal polido.

De quetelaer 5.5 – Ele se movimenta muito nas entrelinhas, mas comete muitos erros. Como aconteceu na ocasião que deu início à vitória da Hellas. A partir de 63' Miranchuk6 – Revitalizou o ataque de Aldea e teve duas boas oportunidades em que Montipo bloqueou o caminho

Scamaka 7.5 -O momento mágico continua. Depois dos dois gols em Anfield, ele abriu o placar com um chute de pé direito que penetrou nas mãos de Montipo. E então, não contente, deu a assistência para Ederson. A partir de 63' Lockman 5.5 – Sua aceleração não prejudica a defesa de Hellas.

Gian Piero Gasperini 5.5 – Após a conquista em Anfield, seu time fez um excelente primeiro tempo. A queda no segundo tempo que permitiu ao Verona retomar a partida é inexplicável.

Hélade Verona

Montebo 6.5 – Ele não pode fazer nada em relação aos gols, no primeiro tempo manteve seu time à tona em pelo menos duas ocasiões. No segundo tempo, Miranchuk abaixa a veneziana duas vezes.

Centonzi 5.5 – Na fase defensiva, ele fica despojado da aceleração constante de Ruggeri. No segundo tempo, ele aumentou o alcance e cruzou para o empate de Nusslin. Desde 90' ​​Chachua SV.

Davidovitch 5 – Por ocasião do segundo golo, o seu posicionamento está mais do que sujeito a revisão. Deixa uma brecha que Ederson escorrega e agradece.

Magnani 5 – Assim como o colega, ele cometeu um erro total no segundo gol. Mesmo no início deixe alguns centímetros a mais do que o necessário para o skamaka.

Cabala 5.5 – Ainda muito imaturo em algumas situações, mas conseguiu limitar Holm da melhor maneira que pôde. Ele também desafia Karneski com um chute da borda.

Folorunsho 6 – Ele melhora no segundo tempo e dá uma ótima atuação no meio-campo. Dos 90' Coppola S.V.

Silva 5.5 – Ele tenta ditar formas geométricas no meio do campo, mas nem sempre é preciso.

Suslov 5,5 – Ele tem seu lanche roubado bem diante de seus olhos e inicia a ação que leva ao gol do adversário. Ele não desanima após um erro e cresce com o passar dos minutos. Aos 77' Vinagre SV.

Nocelina 7,5 – Ele tem a maior posse de bola do seu time. Por duas vezes, com sua aceleração, tentou intimidar a defesa do Al-Dia no primeiro tempo. No segundo tempo, ele deu a assistência pela primeira vez para Lazovic, depois Karnenecki previu e fez o empate.

Lazovic 6,5 – Uma primeira parte da corrida muito difícil. Depois, aos 59 minutos, recebe uma bola na entrada e com um toque cirúrgico dá vida ao seu time. Aos 77' Mitrovic SV.

Bonazzoli 5.5 – A defesa do adversário não lhe permite respirar. Existem muito poucas bolas jogáveis ​​e na única ocasião disponível ele está de calcanhar. A partir de 58' Swiderski 5.5 – Também para ele, como para os seus antecessores, as oportunidades disponíveis são poucas.

Marco Baroni 7 – Um dos piores primeiros tempos que disputou nesta temporada. Ao retornar do vestiário, seu time muda de lado e retoma um jogo que pode marcar uma virada na busca pela redenção.