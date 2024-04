Euro 7, esta é a notícia no horizonte: todos devemos nos adaptar rapidamente

A União Europeia continua a trabalhar para um futuro mais sustentável: aqui estão os novos regulamentos do Euro 7. O impacto da mobilidade na poluição é significativo e as novas medidas da UE visam combater os efeitos das alterações climáticas.

o Das Alterações Climáticas É um facto irrefutável que está a mudar profundamente o nosso planeta. o As temperaturas globais sobemComo resultado do aumento dos gases com efeito de estufa, estes alteram os padrões climáticos e desestabilizam os equilíbrios naturais. Este fenômeno resulta Riscos graves não só para a humanidade Mas para todas as formas de vida na Terra.

Lá para aliviar a situação Precisa de mudança Que envolve ativamente cidadãos e instituições. Certamente não é uma coisa simples, mas aos poucos precisamos aprender a adotar hábitos que possam ajudar Melhorar o impacto das nossas atividades na natureza.

União Europeia Estabeleceu para si próprio um objectivo ambicioso de reduzir significativamente e, em última análise, Elimine as emissões de dióxido de carbono e outros poluentes num futuro próximo. Esta iniciativa começa com A Regulamentação estrita O setor automobilístico, que é um dos principais contribuintes para a poluição do ar.

Ao adoptar medidas específicas para este fim, a União Europeia pretende alcançar Apenas transição Rumo a uma economia verde. Nas últimas horas, a União Europeia lançou o novo regulamento 7 euros O que afectará o futuro próximo da mobilidade europeia.

Regulamento Euro 7

Em comparação com regulamentos anteriores, deve-se, em primeiro lugar, sublinhar que muitos aspectos anteriormente excluídos foram agora tidos em conta. Por exemplo, é indicado Partícula PN10Quaisquer partículas sólidas com pelo menos 10 nanômetros de diâmetro e, portanto, menores Mais perigosos que os de 23 nanômetros É levado em consideração no Euro 6.

Grande conforto também é fornecido Para N2Oou óxido nitroso, que, como o dióxido de carbono, contribui para o efeito estufa em… Horizontes de tempo muito mais longos. Restrições também Microplásticos de pneus e freios De carros.

Regras mais rígidas

para Carro elétrico Este limite não pode exceder 3 mg/km, enquanto aqueles que Combustão interna Você terá que respeitar um limite de 7 mg/km. Quanto à adoção de veículos elétricos, novos veículos foram criados Padrões de durabilidade da bateria. Na verdade, no que diz respeito aos automóveis, estes devem cumprir níveis de eficiência muito específicos.

Depois de 5 anosou depois de 100 mil km, as baterias terão que desistir Capacidade não inferior a 80%Esse percentual cai para 72% após 8 anos ou 160 mil quilômetros rodados. Quanto ao momento da sua aprovação, fala-se na sua entrada em vigor dentro de um mês, e os seus efeitos tornar-se-ão reais Depois de cerca de 30 meses.