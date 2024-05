Bolsa de Valores Italiana, suspensão da sessão de 15 de maio de 2024

As ações bancárias continuam em destaque: o BFF Bank continua a ser o protagonista. O segmento MidCap e STAR concentra-se em empresas que reportaram resultados financeiros.

Os principais índices da bolsa italiana e os principais mercados financeiros europeus Eles começaram o dia com leves aumentos.

09h15 Ftsimibe Registrando um aumento de 0,42% para 35.298 pontos, enquanto FTSE Itália todas as ações 0,41% recuperados. Sinal de mais também para Índice FTSE Itália Mid Cap (+0,39%) e Índice FTSE Itália Star (+0,03%).

o Principais índices de ações dos EUA Registaram-se variações positivas, com o índice Dow Jones a subir 0,32% para 39.558 pontos, enquanto o índice Standard & Poor’s 500 subiu 0,48% para 5.223 pontos. O índice Nasdaq teve melhor desempenho (+0,75% para 16.511 pontos).

Uma sessão cheia de incertezas Bolsa de Valores de Tóquio. O índice Nikkei registou um avanço mínimo de 0,08% para 38.386 pontos, depois de oscilar entre um mínimo de 38.336 pontos e um máximo de 38.817 pontos.

o Bitcoin Ainda está abaixo de US$ 62.000 (pouco mais de € 57.000).

o Spread de títulos Btp Oscila entre 130 e 135 pontos, com o rendimento do título BTP de 10 anos voltando para 3,85%.

para’euro Consolida acima de US$ 1,08.

Sempre no centro das atenções eu estou Títulos do setor bancário.

Banco BFF Sempre o protagonistaIsto depois das fortes oscilações registadas nas sessões anteriores. A bolsa começou o dia com Aumento de 1,06% Ao preço de 9.095 euros.

Um começo positivo para a equipe também Monte dei Paschi di Siena (+2,11%) e L Banco BBR (+1,76% para 5.084€).

Aumento mínimo Ferrari (+0,03% para 308,7€). A Prancing Horse anunciou o preço de 500 milhões de euros em obrigações com vencimento em maio de 2030. As obrigações, que receberam ordens superiores ao dobro do valor total, foram emitidas a um preço equivalente a 99,677% do valor nominal e terão uma taxa fixa. Cupom anual de 3,625%.

para Média capitalização E para a parte uma estrela Concentre-se em empresas que anunciaram seus resultados financeiros.

Em particular, o aumento Tecnoélice (+5,32% para 8,11€). para trás, doValor O dia começou com uma queda de 6,38% para 2.084 euros.