Opel Frontera: Na Alemanha o seu preço começa em cerca de 24.000 euros

Agora em 5 lugares, e no futuro também em 7 – o novo Opel Fronteira É um crossover compacto com 438 cm de comprimento (17 cm a mais que o pequeno Crossland que substitui). O nome vem do veículo off-road que a empresa alemã vendeu entre os anos 1990 e o início dos anos 2000. O carro é oferecido com motores de três cilindros 1.2 Turbo Híbrido suave 48 volts de 100 ou 136 cv Ou na versão elétrica (113 cv) com autonomia média declarada de 300 km (400 km para futuro “longo alcance”). Na Alemanha, um carro híbrido com 100 cv custa aproximadamente 24.000 eurosEnquanto a potência da versão “bateria” é de 113 cavalos 29.000 euros. Por enquanto, o Frontera é oferecido com cinco assentos, mas chegará em breve também Sete assentos.

Uma perspectiva revolucionária – o novo Opel Fronteira Tem uma aparência “limpa” diferente do “antigo” Crosland. o Antes É arredondado com uma grade preta que inclui finas luzes diurnas de LED e cavas das rodas pronunciadas. o Bunda Em vez disso, é praticamente vertical, com os faróis posicionados em dois níveis e o nome do modelo escrito em letras grandes no centro da porta traseira. O painel tem linhas firmes e plástico macio na parte superior. Acima de tudo, destaca-se o ecrã de infoentretenimento de 10 polegadas (que nas versões menos “ricas” é substituído pelo suporte para smartphone, que com uma aplicação específica se transforma num sistema multimédia) juntamente com o painel digital também de 10 polegadas.

Carregue facilmente – No Opel Fronteira Tem capacidade para cinco pessoas sem problemas e os assentos são confortáveis ​​graças ao estofamento macio das cadeiras e do sofá. O porta-malas tem formato regular e a capacidade mínima é de 450 litros (passa a 1.600 litros quando o encosto é abaixado). Além disso, mediante solicitação, você pode obter barras de tejadilho que podem suportar até 240 kg de carga. Quanto a InstalaçõesAté agora, duas versões foram anunciadas: Frontera epadrão“E a A. Sabemos que este último terá sistema de infoentretenimento e navegação por satélite, além de câmera de estacionamento. Mas não há informações sobre quando o carro chegará às concessionárias italianas.