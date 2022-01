Isto é quanto dinheiro é bom manter em estoque

Quanto dinheiro é bom manter em uma conta corrente para evitar surpresas desagradáveis? Então, vamos entrar em detalhes e ver tudo o que há para saber sobre isso.

Alimentos, contas de serviços públicos, roupas e muito mais. Há muitas vezes em que nos encontramos tendo que nos livrar dele Dinheiro Para podermos pagar os diversos bens e serviços que nos interessam, e que sejam capazes de dar resposta às diferentes necessidades do dia-a-dia. Uma explicação clara de como Dinheiro Eles se mostram úteis em diferentes circunstâncias, a ponto de muitas pessoas estarem prestando cada vez mais atenção ao mundo da poupança.

Desta forma, por outro lado, é possível ter à disposição alguns fundos para sacar em caso de necessidade. Ao mesmo tempo, não há falta de ceticismo sobre isso, com muitos se perguntando quanto dinheiro é bom manter InventárioPara evitar ter que lidar com surpresas desagradáveis. Então, vamos entrar em detalhes e ver tudo o que há para saber sobre isso.

Conta corrente, quanto dinheiro é apropriado para manter em estoque? Aqui está o que você precisa saber

Sair sozinho Colocar dinheiro em sua conta corrente é muitas vezes contraproducente devido a custos e riscos emergente. Nesse contexto, de fato, muitos estão se perguntando quanto dinheiro é apropriado manter em estoque, para evitar ter que lidar com surpresas desagradáveis. Bem, a primeira dica é antes de tudo conselho Evite ficar vermelho. Neste último caso, de fato, corre-se o risco de ter que lidar com consequências desagradáveis, devido aos altos juros a serem pagos.

Mas não é só isso, especialistas do setor aconselham O stock médio não ultrapassa os 5 mil euros. Isso porque se um estoque médio anual superior a esse limite for registrado na conta de um indivíduo, ele terá que lidar com uma retirada forçada, outaxa de imposto. Este último valor é igual a 34,20 euros por ano para pessoas físicas e 100 euros por ano para pessoas jurídicas.

Se tudo isso não for suficiente, manter o dinheiro na conta corrente não é apropriado agora, pois a receita de juros agora está próxima de zero. Por isso, o conselho é deixar uma participação na conta Não superior a 5 mil euros Investir o excedente em outras ferramentas. Estes últimos incluem, por exemplo, contas de depósito.

Mas não só isso, há outro aspecto que não deve ser esquecido que é Cobertura do Fundo Interbancário de Proteção de Depósitos, o chamado FITD. Este último destina-se a proteger os titulares de contas até 100 mil euros, caso o banco de referência, por exemplo, encontre dificuldades.

Isso significa que Até 100 mil euros, o titular da conta não tem nada a temer. No entanto, para números mais altos, pode acabar sendo cético. Precisamente por isso, deixar grandes quantias de dinheiro em sua conta corrente pode ser um risco e, portanto, é aconselhável evitar manter mais de € 100 mil na conta.