Vodafone Business: Em termos de transformação digital na Itália, apenas uma empresa em cinco se considera ‘adequada para o futuro’

de acordo com Adequado para relatório futuro 2021, o estudo que ele fez Vodafone Business Para identificar e analisar as características necessárias para que a empresa esteja preparada para os desafios do futuro, as características básicas da empresa que olha para o futuro são: prontidão para a mudança, abertura às novas tecnologias, competitividade nos mercados, uma estratégia clara em torno de metas de transformação.

Estamos falando de empresas que não apenas reagem às mudanças, mas as adotam. De acordo com um Relatório de Negócios da Vodafone, realizado em mais de 2.500 empresas de todos os tamanhos em Portugal, Espanha, Reino Unido, África do Sul, EUA, China, Índia, Alemanha, Itália, Holanda e Irlanda, empresas prontas para o futuro, prontas para o amanhã – ‘Ajuste futuro’, na sigla Vftf Eles representam 21% das microempresas (de 2 a 9 funcionários), 25% das pequenas empresas (<50 funcionários), 24% das médias empresas (até 250 funcionários) e 21% das grandes empresas (mais de 250 funcionários).

Nove em cada dez empresas estão implementando a transformação digital e quatro em cada dez empresas “adequadas ao futuro” apóiam a sustentabilidade

O objetivo da pesquisa é entender como as empresas “preparadas para o futuro” gerenciam negócios emergentes, desafios tecnológicos e sociais e quais características os ajudam a ter sucesso.

“Quem está mais preparado para enfrentar os desafios do futuro são as empresas que mais investem em serviços digitais – afirma. Lorenzo FurinaE Gerente da Vodafone Business Italia – e aqueles que usam novas tecnologias para transformar e desenvolver seus modelos de negócios. ”

O relatório destaca que essas empresas amadureceram do ponto de vista da transformação digital: quase nove de dez (89%) estabeleceram um roteiro claro para sua implementação, em comparação com apenas 60% do total das empresas. 80% das empresas que já iniciaram o processo de digitalização regulamentada estão muito otimistas com pelo menos uma das tecnologias testadas. Grande atenção também é dada à sustentabilidade: para 69% das empresas Fftf, sua importância cresceu quase durante a pandemia. quatro empresas “Prova do futuro” de dez Eles consideram isso “absolutamente necessário”. Esta tendência parece definida para o crescimento, com mais da metade das empresas FFTF planejando aumentar os gastos com ESG (Ambiental, Social e Governança Corporativa) e CSR (Responsabilidade Social Corporativa) no próximo ano.

Vodafone Business, Forina: “As competências e soluções digitais têm sido uma tábua de salvação para muitas PME”

A London School of Economics também trabalhou no relatório, que encontrou uma ligação entre as empresas “prontas para o futuro” e o desempenho dos negócios: as organizações que apresentaram um aumento de dez pontos em sua pontuação Fftf tinham 36% mais chances de superar a concorrência. Dadas as medidas ESG (padrões ESG, cada vez mais incluídos em licitações e licitações) para todas as empresas, as organizações que aumentam seu índice FFTF em dez pontos podem esperar que seu compromisso com ESG melhore em seis pontos.

“O sucesso de qualquer economia – conclui Forina – Depende do sucesso de suas pequenas e médias empresas. Eles são o coração da Europa, impulsionam o crescimento econômico em todo o continente e são uma fonte de emprego para milhões de pessoas. Um dos maiores desafios que essas empresas enfrentam é a transformação digital, que se torna cada vez mais necessária devido à pandemia e seu impacto na economia e nos hábitos de consumo. As habilidades e soluções digitais foram uma tábua de salvação para muitas pequenas e médias empresas, e as empresas mais maduras digitalmente estavam em uma posição melhor para lidar com as vicissitudes e desafios daquele período. Os fundos do Pnrr são uma oportunidade única para acelerar a digitalização das empresas italianas. ”

Vodafone Business Report: Employee Feeling at Work

Por fim, o relatório Vodafone Business explorou o moral dos funcionários. É claro que esperam mais dos empregadores, incluindo maior flexibilidade em termos de local de trabalho (50%), e expectativas de trabalhar com a liberdade e independência adequadas às suas necessidades (50%) e em termos de horário de trabalho (49%). Uma transformação que traz desafios: desde o desenvolvimento e manutenção de relacionamentos de trabalho sólidos até a motivação dos funcionários, 73% das empresas disseram que pelo menos um aspecto de sua cultura corporativa se tornou mais difícil de administrar.

No entanto, a Itália está atrás do resto da Europa: aqui, um pouco mais de uma em cada cinco (21%) empresas consideram-se “dignas do futuro”. Destes, 82% desenvolveram pelo menos um plano de transformação digital e 59% estão acelerando seus planos de transformação digital após a pandemia, contra percentuais de empresas em geral que são 54% e 38%, respectivamente. Nove em cada dez empresas FFTF italianas dizem que estão preparadas para riscos e eventos imprevistos.