Cuidado com o dinheiro na família: quais são os riscos

Conforme projetado nos últimos meses, a partir de 1º de janeiro de 2022, todos os pagamentos em Dinheiro Que ultrapassa o número de milhares de euros: concretamente, desde o máximo de 1.999,99 euros, passamos para o máximo de 999,99 euros. A guerra ao numerário, que entrou em vigor com a implementação do decreto fiscal instituído pelo governo Conte-Pace, foi enriquecida com um novo capítulo, com o objetivo, pelo menos, da separação declarada, do combate à evasão fiscal e ao facilitar as transações eletrônicas tanto quanto possível. Ele pode ser rastreado pelas autoridades fiscais.

No entanto, não serão apenas os proprietários ou clientes de clubes e lojas, mas também membros da mesma unidade familiar. A regra, na verdade, também se aplica a famíliasque não estarão isentos de penalidades.

exceções

Só poderá pagar ou levantar mais de mil euros quando actuar directamente na sua conta: a regra prevê proibição absoluta se a transacção envolver dois temas distintos. Continuam a ser permitidas as operações monetárias relacionadas com os salários dos trabalhadores independentes ou avulsos: proceder, portanto, ao pagamento dos salários aos cooperadores locais com contrato regular e também a todos os agentes da administração pública. Por outro lado, o tratamento é reservado para estrangeiros que efectuem pagamentos em dinheiro dentro do território nacional: para eles, o limite aumenta para 15.000 euros, sem prejuízo da obrigação de actividades comerciais, hoteleiras ou turísticas em geral, para notificação imediata da cobrança directamente à Agenzia delle enter.

olho na família

A proibição continua a ultrapassar os 999,99 euros no caso de pagamentos parciais e, ainda mais, no caso de donativos ou empréstimos entre familiares, ainda que pertençam ao mesmo núcleo. Os pagamentos mistos, ou seja, que possam ser rastreados em parte pelas autoridades fiscais (cartões de débito / crédito ou débito) e em parte em dinheiro, só são apropriados se estes permanecerem abaixo do limite imposto. (Clique aqui para descobrir tudo sobre movimentação de dinheiro entre pais e filhos)

Muitos

Requer exceder o limite de caixa Penalidades Variando de 1000 a 50 mil euros. A falta de comunicação é também punida por lei com coimas entre 3.000 e 15.000 euros.