Sicília: cultura e turismo hoje e amanhã na Expo Dubai

Eventos de hoje e amanhã promovidos Sicily Nas suítes italianas em Dubai Expo Apresentando as maravilhas culturais e turísticas da ilha. Também estará no pódio o Ministério do Turismo, Esporte e Lazer: na Sala Accademia, uma instalação envolvente é mostrada ao público que consegue roubar a essência da terra siciliana. O projeto foi inaugurado esta manhã às 10h30.

Sicília é narrada de uma forma nova e inovadora, com sons e estímulos visuais sobrepostos. Assim, o visitante poderá mergulhar nos mosaicos sicilianos, como os da Piazza Armerina, a Capela Palatina de Palermo, as catedrais de Monreale e Cefalù; Você poderá tocar nos achados arqueológicos do Parque Neapolis, em Siracusa, e na área arqueológica de Morgantina, em Enna. E de novo: observe os elementos arquitetônicos do barroco siciliano ou da Catedral de Palermo.

Haverá uma conferência amanhã, segunda-feira, 11 de janeiro, no anfiteatro do Pavilhão Italiano iHERITAGE ICT Plataforma Mediterrânea do Patrimônio Cultural da UNESCO, projeto cofinanciado por 90% do Programa de Cooperação Internacional Eni Cbc Med da União Europeia, que reúne nove parceiros de seis países (Jordânia, Egito, Líbano, Portugal, Espanha e Itália) e tem como objetivo criar produtos inovadores em benefício de forma inédita, desde o patrimônio da UNESCO, mas também para o financiamento de start-ups e spin-offs.

Eles participarão do encontro, que será moderado por Marcello Giacconi Manlio Messina, Conselheiro Regional de Turismo, Esporte e Lazer, Rosalia Giamproni e Daniel Liciardello Do departamento de turismo regional, Lucio Tambozo À Associação Circuito de Castelos e Aldeias Medievais, Rosella Curao da Universidade de Palermo.

Ele também será o vice-presidente do distrito em Dubai, Gaetano Armao, para iniciativas relacionadas com a divulgação de tecnologia digital aplicada ao património cultural e ao turismo e vai participar no encontro com o Ministro do Turismo, Massimo Garavaglia.

A Administração Regional do Patrimônio Cultural e da Identidade da Sicília, liderada por Alberto Samona, estará presente na Exposição Mundial com uma exposição sobre “Teatros da Sicília”, de hoje a sábado, 15 de janeiro, rejeitando o tema escolhido do Pavilhão italiano “A beleza une as pessoas” .A exposição, promovida por Giuseppe Barello, apresenta um percurso que se inicia na Antiguidade contando, através de várias secções, os vestígios do teatro na Sicília. Para servir de corolário a este primeiro quadro será a experiência do Instituto Nacional do Drama Antigo (Inda) que, desde o sugestivo teatro grego de Siracusa, há mais de um século, tem falado ao homem contemporâneo através dos textos das maiores tragédias, comédias e dramas satíricos da antiguidade.

O teatro também será o protagonista dos séculos: dos teatros antigos à ópera de Poppy, de Vincenzo Bellini a Luigi Pirandello, a narrativa é muito rica. Também serão organizados os Orestiadi di Gibellina e a Opera dei pupi. Exporá a obra de Arnaldo Pomodoro: Traje Enéias para a Tragédia “Dido, Rainha de Cartago” de Christopher Marlowe, de 1986. Há também o Museu Internacional da Boneca Antonio Pasqualino em Palermo com algumas peças preservadas em sua própria salina.

Por outro lado, o Ministério Regional da Agricultura, liderado por Tony Sella, está a promover uma prova organizada pelo IRVO, Instituto Regional do Vinho e do Azeite, com a participação de interessados ​​e operadores comerciais a convite da Ice, do Instituto dos Estrangeiros Troca.