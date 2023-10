Preços da gasolina, outro golpe chegando: motoristas tremem

Cuidado com mais um golpe vindo para os italianos nas quatro rodas e nas duas rodas. Os preços da gasolina estão prestes a subir novamente, e aqui está o porquê: não precisávamos

Ir ao posto de gasolina tornou-se agora uma verdadeira viagem de esperança. Houve preços altos e altos custos de combustível Efeitos devastadores Sobre a economia familiar dos motoristas italianos, que agora está novamente abalada após o período negro dos últimos meses. Afinal, a recente subida vertiginosa coincidiu com o período de grandes saídas e foi um verdadeiro esgotamento para os veranistas e viajantes do nosso país.

O esgotamento teve de ser combatido com a intervenção policial, embora os tratamentos lançados pelo governo fossem pouco mais do que simples paliativos. Também porque agora Os preços da gasolina e dos combustíveis fósseis estão prestes a subir novamente, um golpe que faz os italianos tremerem sobre quatro rodas e novamente sobre duas rodas. Portanto, tenha cuidado com outro aumento nas estações de carregamento: o custo dos espaços verdes está prestes a aumentar significativamente, devido ao conflito de guerra entre o Hamas e Israel. Um conflito que teria graves repercussões também para a nossa economia.

Preços da gasolina na Itália, mais um golpe chegando: aqui tudo é revelado

Como apontaram os analistas O agravamento da crise no Médio Oriente Na verdade, afeta o custo da gasolina. Na verdade, os preços do gás e do petróleo bruto subiram, fazendo com que os seus preços subissem e apresentassem um novo máximo. Isto está longe de ser agradável para os italianos, que já experimentaram os efeitos do conflito entre a Rússia e a Ucrânia no custo médio de vida, e não apenas nos postos de gasolina.

Depois da ligeira calma registada pela ligeira descida dos últimos períodos, os preços dos combustíveis voltam a subir e os automobilistas tremem. De acordo com os últimos relatórios do Observatório Memet, o custo médio da gasolina em Itália é de 1.948 euros/litro, enquanto o preço do gasóleo é de 1.917 euros/litro. Os custos médios agora podem aumentar +7%Isto baseia-se nas expectativas das autoridades especializadas. A Itália sentada ao volante espera e cruza os dedos: a tendência descendente voltou a dar confiança (é preciso dizer que tudo isto é relativo) na aproximação à bomba de gasolina. Agora, este último aviso está a preocupar e a assustar os consumidores em toda a Europa.