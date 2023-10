Mais fácil do que o esperado – Economia de Verona

Infelizmente, este é um facto inegável: mesmo para os reformados, o custo de vida é cada vez mais elevado, e não é por acaso que lemos estas notícias com tanta frequência, Postado em LEGOpara um casal que decidiu passar a velhice em navios de cruzeiro porque, na sua opinião, o custo seria inferior ao custo da vida em terra.

No entanto, nem todo mundo está pronto para viver a aposentadoria em trânsito. Alguns, pelo desejo de novas aventuras e pela necessidade de economizar, estão prontos para se mudar para o exterior.

Para onde você vai quando é um expatriado aposentado?

Obviamente que não existe um destino “certo”, porque ir viver para o estrangeiro durante a reforma também pode ser uma oportunidade para realizar um sonho de uma vida associado a um determinado país.

Porém, se você ainda está indeciso sobre para onde ir, pode contar com estudos como Procure por ExpressVPN Quem compilou uma lista dos melhores destinos. Tendo em conta elementos como o custo de vida, o clima e os serviços prestados, entre as melhores localizações encontramos:

Cidade do Panamá, Panamá;

São José, Costa Rica;

Goa, Índia;

Porto Vila, Vanuatu;

Grand Baie, Maurício.

Como podemos ver, todos são destinos exóticos e certamente longe da Itália. Se quiser ficar perto de casa, alguns locais populares incluem Espanha, Portugal, Chipre e Marrocos.

Alguns destes locais, como o Panamá, estão tão conscientes de que são um local ideal para reformados que desenvolveram políticas para incentivar o acesso deste segmento da população. O Panamá, por exemplo, desenvolveu Programa de pensão Que oferece descontos aos aposentados em custos de transporte, contas de serviços públicos e despesas médicas.

O que considerar antes de sair

No entanto, mudar-se para o exterior para passar a aposentadoria em um paraíso tropical ou em algum lugar onde o custo de vida seja baixo não é uma decisão que possa ser tomada levianamente. Na verdade, há várias coisas a considerar antes de partir; O primeiro passo é realizar uma pesquisa cuidadosa sobre o destino escolhido.

Que serviços e infraestrutura você oferece aos idosos? Qual é a qualidade do sistema de saúde? O clima é bom o suficiente para enfrentar quaisquer doenças modernas? Existe uma comunidade de pessoas da sua idade, e talvez do mesmo país que você, na qual você possa se integrar? É fácil viajar com seus animais de estimação ou você terá que deixá-los para trás e talvez confiá-los a amigos ou parentes?

Seria fácil voltar para “casa” para visitar amigos e parentes? O que fazemos com tudo que deixamos para trás?

É crucial que você planeje cuidadosamente o destino de todos os seus objetos e posses, como carros e casas. Uma possibilidade é vender a sua casa para comprar uma no novo destino ou alugá-la para obter um rendimento estável que possa ajudar a complementar a sua pensão.