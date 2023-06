A Síndrome da Caldeira – O Jornal do Contribuinte

síndrome da chaleira

Por Federico Fubini

Este fim de semana no início de junho você definitivamente terá planos mais divertidos. Mas reserve cinco minutos, se quiser, para visitar os sites dedicados ao plano de recuperação da Itália e da Grécia. A comparação parece lógica, e não só porque somos os dois países com maior dívida pública da Europa, e estamos destinados a investir muito pouco nos nossos objetivos estratégicos se não houver fundos europeus. Somos também dois dos países onde o peso dos empréstimos e subsídios provenientes de Bruxelas é maior, proporcionalmente à economia e, portanto, dois dos países onde o impacto esperado no crescimento é maior.

Bem, comece com “Grécia 2.0”. O site não parece atualizado até ontem, com todas as informações em detalhes. Acima de tudo, pelo que vale, transmite uma sensação de entusiasmo. Os gregos parecem acreditar, querem realizar esse plano e seguir em frente. E isso pode ser um bom marketing político, mas na página inicial há fotos do primeiro-ministro Kyriakos Mitsotakis sorrindo enquanto apertava a mão da presidente da Comissão, Ursula von der Leyen, em frente ao canteiro de obras do plano.

Em seguida, vá para “Italia Domani”. Pelo amor de Deus: lindo e elegante. Parece que parou há 2 anos (apesar das atualizações, claro). Acima de tudo, não há rosto e não transmite a sensação de estar lá para relatar conquistas, muito menos avanços. Ter 200 bilhões de euros em condições muito favoráveis ​​para transformar a Itália não evoca nenhum sentimento de empolgação.

A cada dia que passa, o Plano Nacional de Recuperação e Resiliência (Pnrr) parece cada vez mais uma coisa que temos de fazer, mais um medicamento europeu de que nos livrarmos, e cada vez menos algo nosso e para o nosso bem.

Se essa é a ideia, estamos muito longe do caminho certo. Neste ponto, provavelmente também é justo dizer que Pnrr não é opcional. Não é algo que, se fizermos, está tudo bem; Mas se não o fizermos, seguiremos em frente de qualquer maneira, sem intervenções europeias. Não é de forma alguma certo que temos o luxo de escolher e que, se o perdermos – pelo menos em parte – nos livraremos de alguns burocratas em Bruxelas. Não podemos nos dar a esse luxo porque todo o rumo do crescimento econômico e a sustentabilidade da dívida pública na Itália nestes e nos próximos anos depende da implementação concreta e efetiva desse plano. O documento económico e financeiro do Governo prevê um crescimento acumulado de 4,9% até 2026, com base no qual a dívida será reduzida, os custos dos juros contidos e, por conseguinte, as condições em que as empresas e as famílias irão contrair empréstimos nos próximos anos. Esse número – mais um crescimento de 4,9% até 2026 – é nossa meta principal. Mas não é preciso acrescentar que dois terços desse crescimento (mais 3,2%) vem da implementação total e efetiva do Pnrr, conforme estimativa de Italia Domani.

E não é só que não podemos nos dar ao luxo de nos livrar desse incômodo de ter que gastar duzentos bilhões de euros. Não podemos sequer nos dar ao luxo de usar o plano como saco de pancadas para acertar contas político-administrativas entre as facções. A oposição que quase se alegra se algo der errado (ou se o proverbial bastão vier de Bruxelas), mas fora isso, na maioria das vezes, lava as mãos. O governo, que às vezes parece mais empenhado em esvaziar o barril sobre os que o precederam, em vez de resolver problemas e dar uma visão para os próximos passos. Uma primeira-ministra certamente participará do plano, mas ela dá a impressão de estar menos envolvida do que seus antecessores.

É hora de sair do círculo vicioso do sistema de um país lutando contra si mesmo, em vez de arregaçar as mangas para implementar um projeto positivo. Ele aplica um curto-circuito incrível no Superbonus financiado pelo Pnrr com 15 bilhões, mas erra as metas porque as caldeiras erradas foram substituídas. Aplica-se à polêmica que opõe o Tribunal de Contas ao governo. Lamento dizer, mas aqui o judiciário contábil e a Comissão Européia não têm motivo para preocupação. Os regulamentos europeus exigem uma revisão cuidadosa do trabalho por uma autoridade nacional independente, o que é sacrossanto. Ai de seu toque. Mas manter o revisor no cockpit com o operador (no que é chamado de “controle de atendimento”), na melhor das hipóteses, retarda o processo e, na pior das hipóteses, confunde o último com o primeiro.

Então, como vamos a partir daqui? Neste momento, o governo acaba de apresentar o esquema RePowerEU em Bruxelas. São projetos adicionais de independência energética. E eles aparentemente gostaram. Só que a Itália ainda não determinou os pedidos relevantes de empréstimos adicionais porque tudo – incluindo a quarta prestação de 16 mil milhões, teoricamente com vencimento a partir de julho – continua atrelado à revisão do Pnrr que já foi várias vezes anunciada mas nunca apresentada, nem sequer em rascunho. A Espanha conduzirá na terça-feira a revisão oficial de US$ 90 bilhões, depois de discuti-la com Bruxelas por seis meses; França, Alemanha, Portugal e Grécia já apresentaram suas propostas. Por outro lado, a Itália negocia com Bruxelas nesta fase para evitar – não se diz, mas podemos ter conseguido – o pagamento da terceira parcela de 19 bilhões apenas em parte devido a algumas divergências sobre os objetivos.

Portanto, vale a pena voltar à “Grécia 2.0”, porque alguns segredos podem ser roubados lá. A primeira é o esforço conjunto do governo de Mitsotakis, incluindo o Ministério da Economia, juntamente com a vontade de trabalhar de mãos dadas com Bruxelas. A segunda é a aliança entre o governo de Atenas, instituições europeias e o setor privado. Vários grandes projetos gregos recebem metade do dinheiro da recuperação, um pouco das empresas e um pouco do BEI. E cada país tem suas características, claro, não faz sentido imitá-las. Mas talvez a síndrome da caldeira errada não precise ser um destino inevitável

