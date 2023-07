Borsa Italiana, comentário da audiência de 7 de julho de 2023

Os principais índices da Bolsa Italiana e dos principais centros financeiros europeus começaram o último dia da semana com uma queda fracionária

Os principais índices da Bolsa Italiana e dos principais centros financeiros europeus Eles começaram o último dia da semana com quedas parciaisApós a forte correção a que foi submetido na sessão anterior. Giuseppe Cercel – Estrategista da Anthilia Capital Partners Sgr – destacou que o gráfico Eurostoxx 50 é um símbolo que, após testar 4400 pela quarta vez há apenas 4 dias, fechou a sessão de 6 de julho de 2023 praticamente no menor nível desde o final de março, em níveis já alcançados no início de fevereiro.

Às 09h15 FTSEMib Caiu 0,3%, para 27.973 pontos, em vez FTSE Itália Todas as Ações perdeu 0,29%. Também em vermelho Chapéu médio da FTSE Italia (-0,17%) f Estrela do FTSE Itália (-0,41%).

o Principais índices de ações dos EUA Eles registraram uma queda de cerca de 1 ponto percentual. Os primeiros dados do mercado de trabalho em junho nos Estados Unidos mostraram uma forte melhora no emprego. Segundo traders, isso pode levar o Fed a confirmar o aperto da política monetária. O Dow Jones terminou em queda de 1,07%, a 33.922 pontos, enquanto o S&P500 perdeu 0,79%, a 4.412 pontos. Um sinal de menos também é para o Nasdaq (-0,82% a 13.679 pontos).

na cor vermelha Bolsa de Valores de Tóquio Na última sessão da semana. O índice Nikkei caiu 1,17%, para 32.388 pontos, após ter oscilado entre 32.328 pontos e máxima de 32.730 pontos.

o bitcoins Foi confirmado em pouco mais de $ 30.000 (pouco mais de € 27.500).

o Spread BTP-Bund Está em mais de 170 pips, com o rendimento do BTP de 10 anos permanecendo abaixo de 4,4%.

EU’euro Estava perto de $ 1,09.

alguns pensamentos Entre as ações do setor bancário.

o Monte dei Paschi di Siena O dia começou com um ganho de 0,45% para 2,244 euros.

Também é bom Papel Bancário (+0,6% para 2.681€).

Na Euronext Growth, Milão focou no IMDno dia da sua estreia no preçário das pequenas e médias empresas dinâmicas e competitivas. A ação perde 2,44%. 2 euros. As ações da empresa foram colocadas a €2,05, para a capitalização inicial após o aumento de capital de cerca de €36,2 milhões.