Sega, entrevista com o novo VP – Economia e Política

Mateus Bartolinio atual vice-presidente CIA – Agricultores italianosAimen Conselho Europeu de Jovens Agricultores (Sega) foi presidente no biênio 2013-2015, prefeito o novo som homem jovem Agricultores do Mediterrâneo em Bruxelas. “bênção” é uma inflexão da piada (“Outro Mateo na Sega em dez anos”brincou Bartolini) e ao mesmo tempo em reconhecimento ao papel que Mateus Bagliaranium agricultor e pecuarista de 29 anos do Mercato Saraceno (Forlì Cesena), terá que apoiar seu novo cargo de vice-presidente do Ceja.

Pagliarani trabalha na cooperativa agrícola familiar, que tem feito da multifuncionalidade a sua missão, em que a agricultura e a pecuária se expressam através da produção de cereais, farinha, cerejas e vinho, mas também com a criação de vacas (quarenta cabeças com linha de vitela ), um rebanho de ovelhas destinado ao turismo Agrícola e cento e cinquenta cabras leiteiras para a produção de queijo.

Idéias que se formam muito rapidamente e palavras que saem com a mesma rapidez, com entusiasmo juvenil e uma visão que parece tão distante, são apresentadas ao cultivo do futuro. É assim que se desenrola nossa entrevista com Pagliarani.

Em primeiro lugar, por que você escolheu ser agricultor?

“Foi uma escolha sem compulsão. Sempre tive essa conhecimento Com agricultura e Emoção O que me levou a matricular-me na Escola Superior de Agricultura, mas no final dos estudos o meu pai sofreu um acidente de trabalho e por isso abandonei os estudos para entrar no mundo do trabalho e na cooperativa familiar, onde também trabalha o meu tio e estamos todas as vinte e uma pessoas, pareceu-me a aterrissagem mais natural..

Há poucos dias ele foi eleito vice-presidente do conselho de administração da Sega em uma coalizão liderada por Peter Middendorp, da Holanda. Você está satisfeito com a data?

“Sim. Por um lado estou muito satisfeito, até porque estou há dez anos envolvido no contexto agrícola europeu e, por outro lado, sinto o peso da responsabilidade. Terei que melhorar meu inglês porque acredito que é essencial que você tenha uma comunicação perfeita em nível lexical, técnico e conceitual para desempenhar adequadamente essa função.”.

Qual é a sua mensagem para Bruxelas? Matteo Bartolini, seu antecessor na Sega, da qual foi presidente, disse que seria a voz da agricultura mediterrânea em Bruxelas.

Bruxelas é a base política agrícola comunitária e um dos meus Objetivos É melhorar a qualidade social do nosso trabalho agrícola. Precisamos reconhecer o papel do agricultor, que não é apenas de natureza econômica, mas também de imagem, porque o agricultor está na primeira linha e está comprometido com os campos ambiental e social. Matteo Bartolini está certo: só eu posso Defendendo as demandas da agricultura mediterrânea, dado que Portugal retirou a candidatura à liderança da SEGA e que os novos dirigentes têm uma forte componente do Norte da Europa. No entanto, estou convencido de que a All Young Farmers Alliance continuará com um trabalho saudável e a missão de proteger várias agriculturas de maneira construtiva”..

Matteo Pagliarani, vice-presidente, Sega

(Fonte da imagem: Matteo Pagliarani)

Um aumento de taxa do Banco Central Europeu causa problemas no acesso ao crédito?

“SimE não só na Itália. O aumento das taxas de juros também cria muitos problemas na Europa Central e Oriental, da Áustria à Eslovênia, Eslováquia e Letônia. Acreditamos que esse aumento nas taxas de juros se deve principalmente à especulação levantada pelos mercados e infelizmente os aumentos de custos estão entre os primeiros elos da cadeia de abastecimento. ao lado das dificuldades Acesso ao crédito Igualmente complexas são as dificuldades Acesso às origens da terra.

O capital fundiário é um elemento que deve ser considerado básico e deve ser levado em consideração como capital patrimonial, embora muitas vezes seja considerado um elemento de pouco peso, principalmente se a pessoa já o possui. Aqui, acho que os aspectos do patrimônio da terra e o custo do dinheiro são dois problemas que afetam a todos. Então, cada país membro tem que lidar com outros elementos críticos, específicos de cada modelo agrícola. Depois, há a questão ambiental..

Isso iria?

Estamos diante de uma Europa que segue um cultivo demagógico, baseado não na produtividade e nos aspectos econômicos, mas na base da regras ambientais. Uma situação que prejudica a competitividade e rentabilidade do negócio, elementos que levam ao abandono da terra pelos agricultores e dificuldades na rotatividade das gerações. Mas se queremos encontrar uma ordem de prioridades, devemos primeiro pensar na sustentabilidade económica, depois na sustentabilidade ambiental e por fim na sustentabilidade social.

A agricultura é uma puxa para cima Para produções de cooperação, transformação, DOP e IGP A missão é devolver dignidade aos agricultores e rentabilidade ao setor, antes de mais nada apoiando áreas desfavorecidas, onde é mais difícil trabalhar. Mas se não tivermos um gestão equilibrada Em áreas carentes e onde a agricultura é difícil de fazer, não seremos capazes de proporcionar prosperidade e futuro nem mesmo para as realidades mais favoráveis.”.

A mudança geracional, como confirmado em algumas passagens, ainda é complexa. Que medidas podem incentivar a entrada de novos jovens?

“ao lado de Privilégios Para acompanhar o acesso à terra e obter crédito, são essenciais medidas financeiras E políticas de suporte Favorecer uma distribuição equitativa do valor econômico ao longo da cadeia produtiva. São necessárias políticas de gestão de recursos hídricos voltadas para o futuro, porque precisamos tornar produtivo o capital da Terra. É igualmente importante apoiar áreas desfavorecidas. Devemos também fazer com que o valor social do agricultor como empresário e da agricultura como atividade produtiva seja repensado. Mesmo as políticas ambientais devem estar sintonizadas com o contexto, examinando estratégias alternativas de redução de agrotóxicos e abandonando uma abordagem educacional abstrata..

A sustentabilidade é um dos maiores desafios do futuro. Qual deve ser a abordagem da Comissão Europeia, na sua opinião?

“Do ponto de vista social, todos concordamos em reduzir o impacto ambiental da agricultura. Os cidadãos exigem isso e o crescimento da agricultura orgânica é um exemplo marcante. Mas devemos definir metas de sustentabilidade para nós mesmos e coordenar as estratégias necessárias.

Ao longo dos anos, muitos sujeitos intervieram para legislar sobre lotes que se relacionam direta ou indiretamente com a agropecuária. Estamos considerando não apenas a política de limite de defensivos agrícolas, pois não se limita a DG Agrimas também Direcção-Geral do Ambienteo DJ Sankoo DJ Santi. Os agricultores delegaram questões que afetam seu papel e futuro a outros. Outro exemplo é a diretiva sobre rotulagem ambiental nas embalagens, que também afeta o sistema agroalimentar. Vamos precisar, e quero dizer em geral, mais tempo e alternativas, ou então corremos o risco de que até mesmo as políticas ambientais necessárias se traduzam em políticas econômicas que sufocam o crescimento”..

Como você imagina a agricultura do futuro?

“Talvez seja bem diferente de hoje. Meu sonho é ver o agricultor No centro de todas as políticas econômicasAgricultura, ambiente e saúde. Acredito também que aspectos como a prevenção e cuidados com idosos ou mulheres sofrerão novos desenvolvimentos no futuro. Precisamos aumentar as políticas sociais voltadas para as fazendas e o sistema agrícola. Além disso, imagino um futuro agricultor que será cada vez mais o protagonista da região.”.

Teremos PAC depois de 2027? Se sim, como será?

“Imagino que o CAP volte a ser a ferramenta que nasceu para ser, esta Política de estratégia agrícola comunitária E não apenas política ambiental e do consumidor. A PAC deve regressar ao centro do debate europeu, bem como às suas vertentes económica e social. Certamente, vejo um programa CAP no futuro, talvez melhor equipado para apoiar estratégias apropriadas de melhoria de produtos, que em minha opinião estão em falta hoje. Vejo a PAC no futuro, mas ao mesmo tempo me pergunto se não será necessária uma Política Agrícola Comum daqui a dez anos, especialmente se penso que estamos lidando hoje com agricultores que optaram por não usá-la, devido aos muitos complexidades que caracterizam o sistema atual. Haveria, portanto, necessidade de um CAP que não penalize as escolhas do agronegócio. E espero que o CAP deixe de ser visto como o salvador econômico de outras políticas da sociedade, já que o dinheiro é cortado para atender às mais diversas emergências emUnião Europeia.

Temos de nos comprometer a duplicar os recursos para o CAP, porque se não pensarmos na soberania europeia, na autossuficiência alimentar e energética, como vamos manter os nossos filhos aqui? Quando falamos de políticas públicas, estamos falando de recursos para o bem comum. Devemos estruturar uma nova política agrícola comum, onde as políticas sociais, ambientais e de inclusão alimentar possam Um dialogo Sem penalizar sempre os agricultores ou os mais desfavorecidos. A PAC no futuro terá de fornecer os recursos necessários para a resiliência da agricultura, mas também para a resiliência das regiões, para combater o despovoamento das regiões e para isso são necessários recursos económicos suficientes. Vivemos no cultivo por vários anos, mas ainda há alguém que não o compreendeu”..