Cidadãos Dybala nas arquibancadas com a vitória da Argentina. Scaloni: “Ele estará disponível para o próximo show.” Zalewski e Volpato estrelaram

Como notícias de roma – pausa para Cidadãos questões eu julgamentos iniciais. Jogue (e bem) Brian Kristantique começou com a vitória da Itália sobre a Inglaterra na noite passada.

O Giallorossi provou ser um jogador de futebol muito útil na economia do time através de seu jogo muita substância. Mancini o deixou em campo até o final, preferindo se privar no segundo tempo de Jorginho, mas não do jogador da Roma.

Zalewski também foi bom com a Polônia, Apesar da derrota por 2 a 0 para a Holanda: o jovem Gilorossi foi Proprietário postado por seu treinadorEle também joga pela seleção nacional como meia-esquerda. Em Roma, no entanto, se necessário, ele também pode desempenhar o papel de ponta-direita, devido à ausência de Karsdorp devido a lesão.

Volpato. brilhasaiu do banco com Itália sub 20, marcou imediatamente Na vitória por 2-1 sobre Portugal. O meia-atacante, que já fez sua estreia com Mourinho no ano passado, também foi online, Confirma as coisas boas que foram ditas sobre ele. O talento está lá, você precisa de continuidade. Este ano será dividido entre a Primavera e a equipa principal.

Toque Shumurodov também ganhou com o Uzbequistão: O atacante da Roma também produziu um Ajudou a vencer por 2 a 0 contra Camarões.

Durante a noite o desafio espera entre Argentina e Honduras: Paulo Dybala não jogou Ele assistiu à partida das arquibancadas, que a Argentina venceu por três gols a zero. No entanto, é muito provável que o atacante jogue contra a Jamaica. “Decidi não arriscar”, disse o técnico Scaloni ao final da partida.

“Paulo estava em um bom período e não fazia sentido correr o risco. Acho que ele estará disponível para a próxima partida“. A Roma está esperando as notícias, esperando trazê-lo de volta em boa forma para o próximo sábado, Inter contra a Roma.

Giallorossi.net – Andrea Fiorini