Um fogão a pellets, é realmente uma panacéia para todas as doenças? Prós e contras

A energia cara já está tendo efeitos tão devastadores na economia das famílias italianas que elas estão procurando todas as alternativas possíveis para o aquecimento, abandonando os clássicos radiadores “caros”. Entre as opções, destaca-se a presença de uma salamandra a pellets, mas será mesmo assim tão eficaz?

A inflação, a crise energética, a guerra e as mudanças climáticas são temas que infelizmente nos acompanharão neste próximo inverno. Para evitar pagar contas caras, os italianos começaram a instalar fogões a pellets, mas quais são as desvantagens dessa escolha?

Vantagens do fogão a pellets

As empresas que produzem salamandras a pellets já prometem tantas vantagens aos potenciais clientes que têm mais probabilidades de os convencer a efetuar uma compra, no entanto, muitas delas são mais do que vantagens objetivas.

De 2010 a 2018, o uso de geradores térmicos a biomassa de madeira aumentou de 6 para 20%, mas apenas uma pequena parte é representada por fogões a pellets. No entanto, a expectativa é que esse número aumente muito nos próximos anos justamente para atender à crise de energia e às contas caras.

Quais são as vantagens de uma salamandra a pellets?

Em primeiro lugar, o queimador tem bônus para apoiar a compra e instalação econômicas, os pellets usados ​​​​para combustão são muito mais baratos que o gás e a manutenção não requer habilidades especiais. A limpeza é muito fácil e não envolve a liberação de odores ou vapores que possam prejudicar os membros da família.

Se não houver pellets, você pode optar por adquirir (se o fogão os suportar) bagaço de amendoim virgem, que consiste inteiramente em resíduos de serragem prensada, o que torna esse recurso muito econômico.

Por fim, uma salamandra a pellets é óptima para o ambiente, pois utiliza materiais residuais para funcionar e polui muito menos do que os sistemas de aquecimento alternativos existentes no mercado.

Desvantagens de um fogão a pellets

Antes de comprar uma lareira, você também deve considerar os defeitos que ela encontra, para poder avaliar plenamente se a solução é a certa para sua casa.

A salamandra a pellets necessita de eletricidade para funcionar, por isso, em caso de sobretensão ou falta de energia, deve esperar um pouco para que arrefeça completamente antes de voltar a ligá-la.

Para a instalação, você precisa da aprovação de um especialista que avaliará a adequação da casa antes de comprar. De fato, o ambiente escolhido deve exceder 6 metros quadrados e deve ser equipado com piso à prova de fogo.

A salamandra a pellets não pode ser instalada na garagem, nas garagens, em boxes nas casas de banho, nos estúdios e nos quartos, além disso, possui um ventilador que não é completamente silencioso, o que pode incomodar os habitantes da casa.