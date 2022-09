Volkswagen: hipótese de mudança de produção contra escassez de gás – Economia

(ANSA) – Roma, 23 de setembro – A Volkswagen está explorando várias possibilidades para lidar com a escassez de gás, incluindo a reorganização da produção entre suas fábricas globalmente e a movimentação de atividades onde a disponibilidade de matérias-primas é maior. O anúncio foi feito pela própria montadora, afirmando que realocar parte da produção é uma opção em cima da mesa a ser avaliada no médio prazo caso a escassez de gás persista por muito mais tempo do que neste inverno.



E informa a agência Bloomberg, a empresa possui fábricas importantes na Alemanha, República Tcheca e Eslováquia, entre os países europeus mais dependentes do gás russo.



“Como opções de médio prazo, nos concentramos em aumentar a localização, transferir recursos ou alternativas de tecnologia e práticas semelhantes às já comuns para enfrentar os desafios relacionados à escassez de semicondutores e outras interrupções recentes na cadeia de suprimentos”, observa Jing Wu, chefe de compras . Do Grupo Volkswagen em um comunicado.



Um porta-voz da Volkswagen disse à Bloomberg que o sudoeste da Europa ou as áreas costeiras do norte da Europa têm melhor acesso ao gás natural liquefeito que chega por mar e pode ser o beneficiário de quaisquer mudanças na produção.



O grupo opera fábricas em Portugal, Espanha e Bélgica, todas com terminais de GNL. (Lidando).