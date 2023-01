Borsa Italiana, suspensão da audiência de 13 de janeiro de 2023

Insights importantes sobre o setor bancário, no dia em que alguns gigantes financeiros dos EUA divulgaram seus resultados financeiros do quarto trimestre de 2022.

Os principais índices da Bolsa Italiana e dos principais centros financeiros europeus Experimente mudanças parciais Na última sessão da semana.

às 15h10 FTSEMib Desceu 0,25%, para 25.670 pontos, após oscilar entre mínima de 25.662 pontos e máxima de 25.861 pontos. Ao mesmo tempo FTSE Itália Todas as Ações caiu 0,17%. No entanto, o desempenho positivo de Chapéu médio da FTSE Italia (+ 0,52%) e eu Estrela do FTSE Itália (+0,91%).

a bitcoins Saiu abaixo de $ 19.000 (cerca de 17.500 euros).

a Spread BTP-Bund Ele passou de 180 pips, com o rendimento do BTP de dez anos voltando para 3,95%.

EU’euro Caiu para US$ 1,08.

Foco nas ações do setor bancáriono dia em que alguns gigantes financeiros dos Estados Unidos divulgaram seus resultados financeiros do quarto trimestre de 2022.

em frações aumentadas Monte dei Paschi di Siena (+0,55% para 2.213€).

assento brilhante l Banco BPMque aumentou 2,52% para 3,667 euros. muito muito bom Papel Bancário (+2,78%).

para trás, Intesa São Paulo Perdeu 0,55 por cento para 2,2715 euros. O Instituto informou que, na sexta-feira, 13 de janeiro de 2023, procedeu ao reembolso antecipado parcial do total ainda pendente das operações de financiamento TLTRO III em que participou, num montante igual a 20 mil milhões de euros.

está dentro Uma valorização de 0,42%, para 5.731 euros. Em entrevista publicada no Il Sole24Ore, o diretor-gerente da gigante da eletricidade, Francesco Staras, anunciou que o grupo havia garantido 3,5 bilhões de euros em financiamento do PNRR para modernizar a infraestrutura da rede. O diretor acrescentou que até mais US$ 5 bilhões poderiam ser adicionados a esses recursos, aproveitando o dinheiro do REPowerEU, o plano da Comissão Europeia para tornar a Europa independente dos combustíveis fósseis russos antes de 2030.

No entanto, em declínio acentuado, estrelas (-4,16% para 14,156 euros)Isso está de acordo com a tendência negativa dos estoques de automóveis.

No clipe STAR, foi definitivamente um dia ruim para Unieuro (-4,74% para 11,85€). A empresa divulgou seus resultados financeiros para 2022/2023 e forneceu estimativas para o ano inteiro. A administração confirmou sua previsão de receita na região de € 2,9 bilhões com o EBIT ajustado esperado no limite inferior da faixa anunciada anteriormente de € 35-40 milhões; A estimativa de caixa líquido ao final do ano permaneceu inalterada.

focar em preço do correio. A Borsa Italiana informa que as ações ordinárias da empresa listada na Euronext Milan, ativa no setor de comércio eletrônico, foram temporariamente suspensas de negociação, aguardando um comunicado à imprensa.