Lisboa, encerramento da décima primeira sessão da Conferência sobre as Relações Luso-Italianas – Notícias das Embaixadas

(ANSA) – Lisboa, 13 de Janeiro – A 11.ª edição da Conferência sobre as Relações Luso-Italianas, iniciativa lançada em 2011 por ocasião dos 150 anos da Itália e dedicada este ano ao vasto património italiano de Portugal.



Graças à atividade dos organizadores – Professora Nunzzatella Alessandrini, Professora Mariagrazia Russo e Professora D.



Gaetano Sabatini – Com o apoio da Embaixada e da Igreja de Nossa Senhora do Loreto, bem como de instituições locais, ao longo dos anos as sessões das conferências aprofundaram o estudo e o diálogo sobre alguns dos temas centrais das relações entre Itália e Portugal, incluindo a história, arte, música, literatura, religião e economia.



Através da colaboração desenvolvida entre estudiosos italianos e portugueses, os onze cursos resultaram em nove volumes que abrangem mais de uma centena de artigos dedicados às relações luso-italianas, testemunhando a proximidade e estreita relação que se desenvolveu e consolidou entre os dois países ao longo dos séculos. (Lidando).