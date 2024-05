Aprenda a conduzir corretamente e poupará 160€ por ano se o fizer | Estude Politécnico em Milão

Dizem-nos frequentemente, ou na verdade repetem-nos, que uma condução mais segura e mais cuidadosa é – por definição – melhor e não só é mais segura: também nos ajuda economicamente.

Agora sabemos muito bem quão caro é dirigir um carro, com todos os seus custos fixo e relativo, Dependendo do tipo de uso Vamos fazer algo a respeito.

Na prática, vemos isso todos os dias: além de despesas obrigatórias como as feitas pelo Dr.Seguro automóvel, imposto de circulação, renovação de licença, inspeçãoExistem muitos sons que nos aterrorizam no dia a dia.

Por exemplo, mais pesado, mesmo em Luz de reflexos Os aspectos negativos que a enorme crise económica global nos deixou, não podemos deixar de mencionar Estado do combustível.

Para nossos bolsos é um Um verdadeiro massacre: Gastamos mais do que gostaríamos, muito mais e obviamente culpamos os preços elevados. Não mencione isso, Tudo isso é verdade.

Os custos do carro são muito altos, mas também depende de nós

Os preços da gasolina e do gasóleo aumentaram significativamente, basta ler os preços apresentados para perceber isso. No entanto, isso não significa que podemos ficar longe De mãos dadasou. Dizer a verdade, dirigir de determinada maneira, dirigir melhor e tomar precauções tirando vantagem disso As técnicas de condução mais adequadas Não só nos ajuda em termos de proteja nossas vidas, e a segurança dos outros, mas permite-nos controlar melhor as nossas finanças, produzindo uma vida melhor poupança O que parece realmente lindo Corpo todo. quando?

De acordo com uma estimativa recente, estamos até falando de bondade 160 euros anuais: Um estudo diz que sim Politécnico de Milão, segundo o qual aprender a dirigir bem nos salva muito e também ajuda o meio ambiente. O já conhecido inquérito realizado pelo Politecnico di Milano confirma que anualmente são gastos até 160 euros menos na forma como as coisas são feitas. Alerta e cuidadoso ao volante.

Você gastará menos 160 € por ano se dirigir desta forma

Análise em colaboração com Generais Geniotasque explica como a condução consciente tem um impacto muito positivo na segurança e no ambiente: através, por exemplo, das emissõesl 6,5 por cento de dióxido de carbono Menos, economizando até oitenta litros e reduzindo os custos de combustível entre cinquenta e 160 euros anuais.

Além disso, neste sentido, através do estudo, os riscos de acidentes são reduzidos em aproximadamente 30 por cento, e em 33 por cento de risco de acidentes Com lesões.