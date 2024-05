Lancia Ypsilon: HF e regresso aos ralis em 2025

Mecânica familiar – motor elétrico de 240 cv E 5,8 segundos para “queimar” “0-100”. Estes, em suma, são números que resumem o “espírito” e o desempenho do novo Lancia Ypsilon HF. A versão esportiva do pequeno Torino chegará às concessionárias Maio de 2025. A base mecânica, equipada com um motor síncrono trifásico de ímanes permanentes que aciona as rodas dianteiras, é partilhada com outros automóveis compactos movidos a bateria da gama Stellantis, como oPrimosAbarth 600 e Alfa Romeo Junior Veloce.

> Na foto acima está um Ypsilon HF com motor elétrico.

Aparência mais resistente – 4 cm mais largo e mais próximo do solo que outras versões (a carroceria é mais robusta e a suspensão é rebaixada), Lancia Ypsilon HF Pretende reconectar o fio invisível que liga a marca às corridas e, em particular, às corridas de rali, nas quais entre as décadas de 1960 e 1990 foi protagonista indiscutível com modelos que se tornaram lendários como o Fulvia, o Stratos, o 037 e o Delta. Uma longa e gloriosa história, a empresa Torino prepara-se para lhe acrescentar um novo capítulo, depois de mais de trinta anos, com o anúncio oficial do regresso a… Competições Nesta categoria Montagem 4.

> No desenho acima, a Epsilon participará das marchas.

Bem-vindo de volta ao rali – o Lancia Ypsilon Por montagem será transportado 3 cilindros 1.2 Turbo que é a base para a versão híbrida moderada já na lista que é adequada Ele explicapromete entregar 212 cv. A tração é nas rodas dianteiras, com caixa manual de cinco marchas combinada com diferencial de deslizamento limitado para melhorar o consumo de energia nas curvas.