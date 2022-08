Entre a investigação e a economia circular, na Galiza, o grão de café contra as doenças da uva

Quem nunca colocou café moído, assim que esvaziar o mocha em vasos de flores, levante a mão. Todos nós já fizemos isso, sem saber por quê. Certamente – ou assim ditam as tradições populares – o café é um excelente fertilizante: rico em cálcio, nitrogênio, potássio, magnésio e outros minerais, é também um fertilizante ideal para jardins. Pode não haver. Adega da Galiza Bodegas Marqués de VizhojaE a De facto, associou-se ao Verdadero Café, outra empresa galega, para realizar um estudo inovador sobre o combate às doenças da uva através de soluções sustentáveis. Entre estes está a borra de café, recolhida pelo Café Verdadero e entregue na adega Arbo (na fronteira com Portugal), numa lógica de economia circular, que depois a distribui pelo terreno na esperança de que possam dar resultados positivos contra doenças como como dor gustativa, geralmente tratada com produtos químicos.

Além do café moído (da Bodegas Marqués de Vizhoja, até 900 kg por mês), a empresa também aposta em duas outras soluções sustentáveis ​​no controle integrado de doenças da uva, como o cogumelo Trichoderma e a aplicação de pequenas doses de ozônio. A pesquisa, que começou há algum tempo, terá duração de três anos e se concentrará em três terrenos cultivados em Albarino. “Nossa equipe de pesquisa visa descobrir a eficácia de diferentes métodos, depois compará-los com tratamentos convencionais e chegar, um dia, a substituir alternativas químicas por sustentáveis ​​em todos os nossos vinhedos.” Javier Peláez, proprietário das Bodegas Marqués de Vizhoja, explica ao portal ibérico “Vinetur”. É claro que o efeito desses tratamentos na composição do solo e no rendimento das culturas também será medido. Enquanto isso, experimentos realizados em pomares próximos de Arteixo mostraram que a aplicação de café moído na superfície melhora as propriedades do solo e atua como um fertilizante natural.