Gerentes da Trans Cassia. 15% das torres estão à venda

O DNA de Ray muda. E há finalmente, passados ​​10 anos, um plano industrial muito ambicioso, concebido para trazer o serviço público para o futuro e estruturar a Viale Mazzini como uma verdadeira empresa de comunicação digital, em sintonia com os tempos, também com a concorrência internacional e com as exigências dos utilizadores. Como Luigi Gobitossi estava no topo, Ray não tinha um plano de desenvolvimento adequado à posição e ao potencial desta empresa. E agora aqui está, assinado pelo CEO Roberto Sergio e pelo CEO Giampaolo Rossi. No Conselho de Administração, 6 dos 7 membros votaram nele (a única pessoa que se opôs foi a delegada do Partido Democrata, Francesca Pria). Os pedidos de Alessandro Di Mago do movimento M5S e de Davide Di Pietro em representação dos trabalhadores, relativamente à função crucial do jornalismo de investigação, ao papel decisivo da RaiParlamento e à centralidade dos trabalhadores na nova época de produção, foram integrados na indústria. Plano. Do qual faz parte o plano imobiliário já aprovado em Dezembro (baseado na consolidação de Roma nas estratégias de crescimento e não poderia ser de outra forma já que o CEO é, pela sua autodefinição, “Romano, Romântico e Romano”) e que foi combinado para pela primeira vez com contrato O novo serviço que a Rai partilhou com o Ministério dos Negócios e Made in Italy, que foi enriquecido com a contribuição da Comissão de Fiscalização, e que em breve será examinado pelo Conselho de Ministros.

Modernidade

Sergio está muito feliz com o trabalho realizado nestes seis meses, já que a governança corporativa mudou, e o Plano Industrial 2024-2026 é o resultado desse compromisso: recuperação de dívidas, garantia de contas e investimentos estratégicos. Comecemos com: 120 novos colaboradores na Rai, jovens especializados em digital e novas mídias, e nos próximos anos, após essas primeiras contratações, o número de colaboradores aumentará. Foram atribuídos 225 milhões adicionais a este produto. Cerca de 190 ações serão adquiridas com a venda das ações da RaiWay, mas a maior parte da empresa permanecerá nas mãos da Viale Mazzini. A venda de 14-15 por cento da empresa de torres de transporte não afeta outras avaliações relacionadas à RaiWay que até agora levaram a um forte aumento nas ações (ontem uma pequena perda de 4% na bolsa de valores foi fisiológica e nada para se preocupar sobre).

Portanto, a combinação destas estratégias de racionalização e reorganização trará recursos para o tesouro, o que é benéfico para a assistência orçamental e o relançamento. Há isto e há muito mais, e Sérgio resume: “Enfrentar com coragem os desafios da digitalização, garantindo a estabilidade económica da empresa, fortalecendo o nosso capital humano de profissionalismo e fortalecendo a missão do serviço público. “Este é um objetivo ambicioso que nos coloca ao lado de importantes players internacionais, para impulsionar Ray para o futuro.”

Reordenar

Há também um aspecto muito romeno e muito importante nesta reorganização voltada para o futuro. E é sobre Viale Mazzini. De 2025 a 2027, a sede da Rai será totalmente renovada e readaptada: tornando-se sustentável e verde. Uma intervenção radical que primeiro exige a transferência de mais de 2.000 pessoas que trabalham nos oito andares do edifício em Prati para outros locais espalhados por Roma. Ainda não há ideias precisas sobre a realocação temporária, mas a hipótese mais realista é que o Centro TEM na Via Oriolo Romano poderia abrigar principalmente aqueles que agora trabalham na Viale Mazzini, começando pela alta administração da empresa. Será que o lendário Piano Settimo, onde se sentam grandes nomes, será transferido para a zona de Cássia durante dois anos juntamente com todo o resto? Muito possivel. E também porque o novo local está pronto a habitar: bastará apenas deslocar os escritórios, os computadores e o resto para um espaço não muito distante da sede histórica. Então retornaremos à base. Nesta moderna reorganização da RAI, será também ampliado o Centro Piaggio Agnes, ou seja, o Castelo de Rádio e Televisão Saxa Rubra, onde serão criados novos estúdios e espaços tecnológicos segundo a lógica da sustentabilidade ambiental. Tudo isto faz parte de uma filosofia empresarial que coloca os colaboradores, o profissionalismo interno e o património artístico e cultural do serviço público no centro de tudo. Na verdade, os formatos Made in Rai vão aumentar em comparação com as produções estrangeiras.

Muito trabalho foi feito entre a administração e o conselho. De fato, a Presidente Marinella Soldi agradece a todos pela concretização deste plano de transformação institucional e produtiva. O que será também uma mudança geopolítica aqui em Roma durante os dois anos de obras de renovação do edifício de Prati. De Ray Mazzini a Ray Cascia (as fitas de referência, os restaurantes onde falamos de política na TV e as reuniões de negócios de convívio vão mudar) e vice-versa. Saudações ao cavalo símbolo do edifício da TV criado pelo escultor Francesco Messina e até breve. Numa empresa que entretanto trabalha com o plano de Sergio Rossi de mudar a sua aparência e tornar ultramoderna a primeira indústria cultural italiana.

