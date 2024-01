Imposto automóvel não pago, há anistia em 2024: você deve fazer isso imediatamente

Boas notícias para os motoristas: veja como lidar com o não pagamento de impostos sobre automóveis, mas com uma condição.

Entre os impostos mais odiados pelos italianos está sem dúvida Imposto automóvelÉ um custo anual que deve ser pago apenas para pagar o carro. Portanto, ele deve ser pago independentemente de o carro estar realmente circulando na estrada ou não, e esse é de fato um dos motivos pelos quais muitos veem o imposto como uma verdadeira injustiça.

Tal como acontece com outros contratos obrigatórios de automóveis, Você sempre tem que estar em ordemAplicam-se as mesmas leis aplicáveis ​​no domínio dos seguros e da fiscalização, e se for apanhado a conduzir sem pagar o imposto automóvel do ano em curso, então… Penalidades Eles também podem ser muitos salgado. Pagar impostos é um dever cívicoMesmo que os dados sobre a evasão fiscal no nosso país deixem claro que ainda há muito a ser trabalhado nesta questão.

Mas a boa notícia é que para quem ainda não pagou o imposto automóvel O perdão chega: Vai ajudar quem está devedor desta dívida a reembolsá-la, bem como os cofres do Estado, e aqui mostra porquê e o que a nova lei estipula.

Perdão do imposto automóvel, caso em que você paga a dívida

No que diz respeito ao imposto automóvel, 2024 representa um bom começo para os automobilistas. Na verdade, está planejado Anistia para pagamentos atrasados ​​entre 2000 e 2015, Mas apenas em números Não superior a 1000 euros: Esta é uma medida importante que ajudará centenas de motoristas.

Além disso, todas as disposições permanecem em vigor Isenções já esperadas em 2023: Abaixo listamos alguns deles, continue lendo para ver se você também pode encomendá-los e pagar menos por esse irritante imposto.

Créditos fiscais automóveis, aqui estão alguns casos em que você não paga (ou paga menos)

A boa notícia não termina aí: cada região oferece áreas diferentes Isenções ou descontos significativos Quanto ao imposto automóvel, aqui está o que você pode pedir para pagar menos por esse imposto chato.

Vamos começar com carros eletricidade E dê a eles híbrido: Neste caso, a isenção é uma forma de estimular a compra de veículos com baixas (ou zero) emissões ambientais. Também não pagam o imposto veículos com mais de 30 anos, utilizados para transporte de pessoas com deficiência e organizações sem fins lucrativos.