Incentivos para carros em 2024: agora podem ser reservados

Ainda estamos em 2023 – Em 23 de janeiro de 2024 DC plataforma Reservar Incentivos para carros. A partir das 10h00, os concessionários poderão submeter pedidos de contribuição para veículos que não excedam 135g/km de emissões de CO2, divididos em três faixas, a adquirir a partir de 2 de janeiro. Aguardando o decreto que determina novas contribuições, que o governo anunciou antes do Natal, mas ainda não foi oficialmente aprovado (aqui Para saber mais), o tamanho dos incentivos permanece atualmente o mesmo esperado em 2023.

Mesmos números – Qual o valor devido aos motoristas que vão comprar ou já assinaram contrato de compra de um carro novo nestes primeiros dias do ano? Você vai para um Máximo 5.000para quem compra um carro elétrico cancelando um carro de classe inferior do Euro 0 ao Euro 4, um mínimo de 2.000 euros.

Escopo das emissões de CO2 Motivação com demolição Incentivo sem queda Preço máximo (IVA incluído) 0-20 g/km (elétrico) 5.000 euros 3.000 euros 42.700 euros 21-60 g/km (plugue) 4.000 euros 2.000 euros 54.900 euros 61-135 g/km (híbrido e térmico) 2.000 euros / 42.700 euros

Fundos no valor de 570 milhões – Esses bônus estão disponíveis até que os fundos disponíveis para carros iguais se esgotem 570 milhões de euros. Um total de 205 milhões EUR (194,75 milhões de euros para particulares, 10,25 milhões de euros para car-sharing e aluguer de longa duração). Para plugins, os recursos são 245 milhões Euros (232,75 + 12,25 milhões de euros) Quanto aos automóveis híbridos e térmicos, o valor disponível é 120 milhões Euros (inteiramente destinados a particulares).

O ovo ou a galinha? Resta saber como o mercado aceitará os incentivos atuais. O Ministro dos Negócios e da Indústria de Itália, Adolfo Orso, anunciou incentivos muito maiores no final do ano passado, que poderiam atingir 13.750 euros, na melhor das hipóteses. o Novo decreto A apresentação às associações do setor está prevista para 1º de fevereiro, mas levará várias semanas até que realmente entre em vigor. Os clientes escolherão o ovo hoje Baixos incentivos Mas eles têm certeza ou preferirão frango amanhã, aguardando mais recompensas ambientais, mas ainda cheios de fumaça? A partir de terça-feira de manhã teremos as primeiras respostas.