Lancia Ypsilon, a gama está agora completa. Aqui estão os preços e recursos

Agora é mais acessível – O novo domínio é oficial Lancia Ypsilon (Veja a tabela abaixo). Liberar Híbrido moderado de 48 voltsCom motor 1.2 de 3 cilindros com 100 cavalos e caixa automática de 6 velocidades, o modelo básico custa a partir de 24.900 euros. Um avanço é o LX, com preço de 27.900 euros, superado apenas pelo Cassina, que permanece na lista com preço de 28.000 euros, e que apresenta uma cor azul especial na carroceria e no interior. Liberar elétrico O seu preço começa nos 34.900 euros (156 cv e até 402 quilómetros de autonomia declarada), passando a 37.900 euros para a configuração LX e 39.500 euros para o Cassina.

Lista de preços

Emissão Básico LX Cassina Lancia Ypsilon Híbrido 48 Volts 100 CV 24.900 euros 27.900 euros 28.900 euros Lancia Ypsilon EV 156 cv 34.900 euros 37.900 euros 39.500 euros

Equipamento padrão da “base” – o Lancia Ypsilon Em construção Básico Seu design interior se destaca pelos tons de verde escuro, presentes nos painéis das portas e no painel, que contrastam com detalhes em bronze polido. entre eles Acessórios padrãoHá ignição sem chave, sensores de estacionamento, frenagem automática de emergência, aviso de saída involuntária de faixa e Android Auto/Apple CarPlay sem fio.

> Nas três fotos acima do LX.

Acessórios “LX”. – o Lancia Ypsilon LX Distingue-se do exterior pelas jantes de liga leve diamantadas de 17 polegadas e detalhes em preto brilhante. No interior, os bancos são de veludo e os revestimentos das portas e painéis do painel são feitos de um material composto por até 50% de pó de mármore e tecido reciclado. entre eles Acessórios padrão Há também: um carregador sem fio, câmeras e sensores dianteiros e traseiros, controle de cruzeiro adaptativo e um seletor de modo de direção.

> A foto acima é o interior da configuração básica.

aluguel – Obviamente não faltam ofertas para quem procura um equação Alternativa paracomprando: o novo Lancia Ypsilon híbrido Você pode obtê-lo com Progredindo A partir de 6710 euros e Prêmio Pagamento mensal de 150€ por mês durante 36 meses (TAN 4,99%, APR 7,02% e prestação final máxima de 15.395€, incluindo extensão de garantia de 3 anos/30.000km). para'elétrico Na versão básica exige um depósito de 9.619€ e uma prestação mensal de 150€ por mês durante 36 meses (TAN 4,99%, TAEG 6,75%, prestação máxima final de 18.479€). Mas tenha cuidado: estes termos são válidos apenas no caso Incentivos Status e cancelamento (garantia estendida de 3 anos/30.000 km e solução de carregamento doméstico Easy Wallbox).