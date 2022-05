Plástico tóxico reciclado europeu acaba em brinquedos de crianças africanas

Testes de laboratórios independentes revelaram altos níveis de substâncias tóxicas proibidas por acordos internacionais em brinquedos, utensílios de cozinha e outros produtos de consumo feitos de (também) plástico reciclado adquiridos na Europa e destinados a países africanos.

Brinquedos feitos de plástico reciclado (também) da Europa e destinados à África contêm substâncias tóxicas proibidas pela Acordo de Estocolmo Incluindo dioxinas e retardadores de chama. Isto é o que emerge de um novo estudar Criado pelo Ipen e Arnika que ilustra, com mais uma novidade, o fato de a África ter se tornado um aterro sanitário à medida que a Europa descarta os resíduos tóxicos de sua produção.

Uma circunstância inaceitável, caso em que é moralmente incorreta porque a saúde das crianças que entram em contato com esses brinquedos está em risco.

Os pesquisadores analisaram brinquedos e seus componentes feitos de plástico preto adquiridos na Argentina, Alemanha, República Tcheca, Índia, Nigéria e Portugal. O plástico preto geralmente vem de lixo eletrônico altamente tóxico que contém produtos químicos tóxicos e retardadores de chama. Os pesquisadores encontraram níveis perigosamente altos de retardadores de chama e dioxinas em amostras de jogos, em concentrações semelhantes a resíduos perigosos.

Riscos de saúde

As dioxinas estão entre os produtos químicos mais tóxicos do mundo e são extremamente nocivos mesmo em pequenas quantidades: análise encontrada em brinquedos Milhares de picogramas por grama Em algumas das amostras examinadas. As dioxinas bromadas são substâncias químicas muito perigosas que são conhecidas por afetar o desenvolvimento do cérebro, prejudicar o sistema imunológico, aumentar o risco de câncer e perturbar a função da tireoide. É formado involuntariamente durante a produção de BFRs. Quando os plásticos retardadores de chama bromados são reciclados e aquecidos para reconversão em novos produtos plásticos, são formadas dioxinas bromadas e cloradas adicionais. Embora não sejam universalmente banidas, as dioxinas bromadas as reconhecemOrganização Mundial da Saúde Tóxico como dioxinas cloradas intimamente relacionadas.

Economia circular (com desvantagem)

As descobertas do novo estudo abordam a saúde das crianças e destacam uma falha grave no modelo de economia circular que busca reduzir o desperdício de plástico por meio de mais reciclagem de plástico. atual sistemas de reciclagem Permitir que você entre no fluxo de reciclagem de plástico usando Produtos químicos retardadores de chama e dioxinasresultando em produtos seriamente contaminados feitos de plástico reciclado, como os brinquedos amostrados neste estudo.