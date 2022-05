A Binance Oam celebrou um acordo com o MEF e as autoridades fiscais, a Tchecoslováquia satisfeita

Foi em dezembro de 2021, quando foi CONSOB eu fiquei entre Binance E investidores com um lançamento com o objetivo de acabar com a maior plataforma de negociação, tomada de risco e muitas outras atividades relacionadas à criptomoeda. Este é o original De 668 bilhões de dólares movimentados mensalmente CONSOB Não atendeu aos critérios Transparência Requerido pelo nosso país: Consob alerta os poupadores que as empresas do “Grupo Binance” não estão autorizadas a oferecer serviços e atividades de investimento na Itália, nem mesmo através do site www.binance.com cujas divisões são chamadas de “derivativos” e “Stock Token”, relacionados a instrumentos relacionados a cripto -assets , que foi escrito anteriormente em italiano.

degrau – BinanceNo auge de sua força e vontade de expandir seus horizontes, ela não piscou com a decisão, mas mudou-se legalmente para lidar com este memorando solene. O que na verdade é uma “bolsa” de criptomoedas, em números que não podem ser acessados ​​por outras marcas do setor, na verdade aderiu desde ontem, 27 de maio de 2022, da OAMAutoridade de Agentes e Corretores. A plataforma, que passará a ter obrigações mais rigorosas em matéria de conectividade, terá de reportar, em simultâneo com quaisquer alterações, os tipos de atividades realizadas como prestador de serviços em relação à utilização de moeda virtual e/ou como plataforma digital provedor de serviços de carteira, o tipo de serviço prestado e os métodos de implementação do serviço, indicando o número e o endereço dos pontos físicos de operação, incluindo quaisquer caixas eletrônicos (Caixa eletrônico) e/ou operações online com referência ao endereço web através do qual o serviço é prestado. Essas informações devem ser fornecidas MEF Baseado em autoridades fiscais italianas.

Transparência – Na Itália, o volume de negociação de criptomoedas está próximo de 50 bilhões anualmente contra BinanceE não apenas números. Personagens que não podem ser jogados pela janela. De fato, o acordo de transparência foi comentado com palavras bem intencionadas Checoslováquiacofundador e CEO da empresa, visitou recentemente a capital Fórmula Complete com uma camisa SS. Lácio: “Agradeço ao MEF e à OAM por seus esforços para definir os requisitos necessários para que a Binance possa operar de forma transparente na Itália. É um comportamento fundamental de nossa empresa, sempre colocando nossos usuários em primeiro lugar. Nossa plataforma é uma das mais seguras e confiáveis ​​em o mundo.”