Portugal vai ter quatro dias úteis por semana

O parlamento português aprovou uma proposta para introduzir uma semana de trabalho de quatro dias, apresentada pelo partido de esquerda LIVRE.

Não foram revelados muitos detalhes sobre o plano de experimentar uma semana de trabalho de quatro dias, mas a proposta do partido de esquerda Livre, que inclui apenas um deputado, foi aprovada pelo parlamento português durante o debate sobre o Orçamento do Estado.

De forma muito semelhante ao projeto-piloto promovido pela Compromís na Comunidade Valenciana e pelo Más País a nível nacional, o governo português comprometeu-se com esta iniciativa a promover e financiar um projeto-piloto para estudar formas de aumentar a produtividade e diferentes modelos de negócio organização ou formas mistas de trabalho remoto.

Para já, segundo a EFE, a proposta deverá estimular o debate nacional e a consulta social sobre “novos modelos de organização do trabalho, incluindo a semana de trabalho de quatro dias, como forma de promover uma maior conciliação entre trabalho, vida pessoal e família. “

encontro em valência

A primeira cimeira internacional sobre a semana de trabalho de quatro dias foi realizada na cidade espanhola de Valência, de 27 a 28 de maio, com políticos de vários países, acadêmicos examinando as vantagens de uma jornada de trabalho mais curta, sindicatos, empregadores que já estão lá, implementação e diversas personalidades para discutir alianças internacionais e políticas públicas e estratégias de intercâmbio institucional já em vigor.

Uma mesa redonda foi planejada com os vários defensores dos partidos de esquerda espanhóis, incluindo Enrique Nomaddio, secretário regional de recrutamento para o público de Valência e o promotor, com Joan Sanchez, do projeto-piloto de Valência; Nacho Alvarez, Secretário de Estado dos Direitos Sociais do Unidas Podemos; O deputado Más País ñigo Errejón e o deputado da Assembleia de Madrid por Más Madrid Hector Tejero, os dois últimos promotores do projeto piloto aprovado nacionalmente, assim como Unai Sordo e Pepe lvarez, secretário-geral dos sindicatos CC OO e UGT.

Na conclusão de sexta-feira, as palavras da Vice-Presidente e Membro do Conselho de Política Integral da General, Monica Oltra e da Segunda Vice-Presidente e Ministra do Trabalho e Economia Social do Governo espanhol, Yolanda Diaz.