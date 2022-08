Fecha e deixa 23 funcionários em casa sem remuneração. Participe da enquete

Rovigo – Há algo não claro por trás do fechamento de um arquivo supermercado Hiper 13dentro dos limites Shopping treze de porsi. Em 12 de junho, ele abaixou as cortinas ao sair de casa 23 funcionários sem redes de segurança social, sem salário E a Tfr. Ninguém sabe quem está por trás disso Effepi Srla empresa que No Setembro 2020 adquiriu a unidade de negócios do grupo Auchan que ele decidiu tirar na Itália.



Esta empresa que movimentava um matadouro de carne com um colaborador, um colaborador e um volume de negócios de 2000 euros em 2019, com sede administrativa em komakio (Fe) e com sede em Milão, assumiu os negócios da gigante francesa com outras 6 lojas, nem todas em atividade, uma em Montelabbate (Pu) e depois Pesaro, Comacchio, Misterbianco (Catania) e Orzinuovi (Brescia), deixando o total. De 18 milhões em faturamento como “herança” e 5 milhões de buracos. Além deste processo é um pouco esfumaçado, especialmente um Rovigo.

O supermercado foi comprado em plena pandemia pelo Covid, ficou fechado por meses para reabrir em fevereiro de 2021 e fechado em junho de 2022. Sem promoção, sem organização interna e sem investimento estrutural que a loja precisa com urgência. Janelas mantidas fechadas com fita adesiva, banheiros incompatíveis e sistemas de refrigeração em ruínas.

pouco competitivo