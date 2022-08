A The Nature Conservancy e seus parceiros globais estão organizando uma sessão sobre como melhorar as áreas marinhas protegidas na Conferência do Oceano das Nações Unidas com o apoio de Mary Kay.

A Conferência das Nações Unidas sobre os Oceanos 2022, que decorreu de 27 de junho a 1 de julho em Lisboa, Portugal, contou com a presença de mais de 5.000 pessoas, entre líderes mundiais, empresários, jovens, influenciadores e cientistas. A conferência visa facilitar a identificação de inovações e soluções baseadas na ciência para que as partes interessadas respondam à crise oceânica multidimensional desencadeada por fatores como mudanças climáticas, superexploração de recursos pesqueiros, perda de habitat e poluição.

A The Nature Conservancy (TNC), com o apoio da Mary Kay Corporation, realizou um evento em colaboração com o Programa das Nações Unidas para o Meio Ambiente (PNUMA), o Governo do Equador, a Fundação Jocotoco e a Fundação Charles Darwin de Galápagos, Re: Instituto de Conservação da Terra e Marinha.

As corporações transnacionais e o PNUMA moderaram o evento, destacando a importância crítica de garantir a qualidade das áreas marinhas protegidas (AMPs) por meio da melhoria de elementos como governança, gestão eficaz e resiliência climática, bem como os importantes papéis desempenhados por comunidades, ONGs e governos. As instituições de caridade, o setor privado e a cooperação intersetorial atuam na obtenção de reservas marinhas eficazes.

O evento foi destaque na conferência, pois enfatizou a necessidade de melhorar a gestão das áreas protegidas existentes, em vez de incentivar a criação de novas. Atualmente menos de 3% das reservas marinhas são geridas de forma eficiente, pelo que a eficácia destas medidas preventivas é essencial para beneficiar do seu potencial tanto em termos de conservação como em termos de condições de vida.

A Dra. Lizzie MacLeod da TNC observou: “O gerenciamento eficaz é fundamental para alcançar a meta de 30×30 como parte da campanha para proteger 30% dos oceanos do mundo até 2030. Com o apoio de Mary Kay, do Conselho Nacional de Transição, da Organização das Nações Unidas para o Meio Ambiente Programa e outros parceiros, estamos desenvolvendo ferramentas para gestores marítimos que melhoram a governança marinha, apoiam soluções de financiamento sustentável e ajudam a restaurar habitats marinhos. aos nossos oceanos de forma mais eficiente.”

As áreas marinhas protegidas desempenham um papel vital na saúde dos oceanos e no desenvolvimento sustentável. Mas sua eficácia falha sem uma série de medidas de apoio. Ferramentas de apoio à decisão são necessárias para permitir uma melhor formação e gestão de áreas marinhas protegidas, compartilhamento de conhecimento e colaboração para fornecer aos gerentes o suporte necessário para proteger melhor os oceanos”, disse Ole Westergaard, Diretor de Programas da Divisão de Ecossistemas Marinhos, Costeiros e de Água Doce para Implementação da Política Ambiental no PNUMA, United Environment.

“Mary Kay Ash, fundadora da Mary Kay, estava convencida de que existem três tipos de pessoas no mundo: as que se materializam, as que observam os outros se materializarem e as que questionam o que foi alcançado”, disse Deborah Gibbins, Mary Kay. Diretor de Operações. . “É uma honra para nós unir forças com o primeiro tipo de pessoas para desenvolver as ferramentas e os recursos necessários para proteger os oceanos para as gerações futuras.”

Se quisermos proteger e restaurar os serviços ecossistêmicos oceânicos e costeiros, bem como revitalizar os sistemas oceânicos e proteger as condições de vida atuais e o futuro da humanidade, precisamos melhorar a eficiência das áreas marinhas protegidas, alcançando metas de conservação e sustentabilidade. , sem esquecer de acelerar a cobertura das áreas marinhas protegidas.





