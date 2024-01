Ferrari, e não só carros: a famosa marca está mudando todo o setor, para alegria dos italianos

A Ferrari quer surpreender mais uma vez seus clientes, por isso parece perto de lançar não apenas carros.

Na história das quatro rodas, poucas marcas alcançaram tanto sucesso Ferrari Nestes anos. O cavalo empinado é um símbolo de poder e magnificência e não há dúvida de que todo mundo sonha em pelo menos um dia poder dirigir um desses carros.

La Rossa deu vida a devaneios, por isso é claramente a equipa mais apoiada do mundo e em Itália é quase uma religião. Sua entrada em Campeonato Mundial de Fórmula 1 Desde a sua estreia em 1950, pode ostentar um registo excepcional e único, como o facto de estar sempre presente na mais importante competição de tracção às quatro rodas.

lá Ferrari Portanto, ao longo dos anos, não foi apenas o país que mais participou em finais de Copas do Mundo, mas também foi o que mais obteve sucesso ao mesmo tempo. Os sucessos ajudam muito a aumentar a reputação de uma marca, por isso nos últimos anos cavalo Também tentou renovar seu escopo.

Isto pode ser visto, por exemplo, quando se trata de genuíno, O carro é considerado o primeiro carro com tração nas quatro rodas da história da Ferrari. Uma revolução que deixou muitos surpresos, mas que parecia ter acertado o alvo no coração dos entusiastas, mas esta não é a única mudança extraordinária que está ocorrendo agora Maranello.

Ferrari pronta para velejar? Uma mensagem misteriosa nas redes sociais

A Ferrari parece agora cada vez mais decidida a lançar-se no mundo do luxo em todos os setores, incluindo o setor marítimo. Na verdade, La Rossa usou seu perfil no Instagram para criar uma série de postagens que geraram muita discussão, principalmente considerando como era no passado. cavalo Ele nunca começou a construir iates.

Em alguns casos, o motor Rossa tem sido utilizado em barcos que fizeram história, como é o caso do barco Rossa Aquiles Castoldi. E por dentro, de fato, foi pedido a Enzo Ferrari um motor V12 excepcional com 4.500 cilindradas, que conseguiu estabelecer o recorde excepcional para o poço do Lago Iseo. 242,19 km/h Como velocidade máxima.

Porém, as coisas estão definitivamente mudando agora e você pode perceber quando Rosa postou pela primeira vez nas redes sociais 15 posts que formaram um mosaico marinho, então ela se limitou a manter duas fotos e um vídeo. Porém, a redação do post não deixa muitas dúvidas, na verdade está escrito lá “Nossos olhos estão voltados para novos horizontes, para levar as corridas aonde nunca estivemos antes.”

Portanto, não há dúvida de que a Ferrari, tendo conquistado a terra e o asfalto, tem muita vontade de se tornar líder também no setor marítimo. Será uma mudança radical e surpreendente, pois Cavallino sempre olhou para o futuro com entusiasmo e convicção pelos seus próprios meios e também desta vez não cometerá erros.