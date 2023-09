Ofi Invest AM está a expandir a sua distribuição europeia

gestão de ativos oviinvest, A quinta gestora de ativos francesa anunciou que o seu fundo Ofi Invest ISR Actions Japon, aberto a investidores desde 2005, será cotado em cinco novos países: Portugal, Espanha, Itália, Áustria e Alemanha.

Esta transação reflete o desejo da Ofi Invest AM de criar maior valor na Europa, através das suas principais soluções de investimento, como parte da sua estratégia para aumentar as vendas internacionalmente. A empresa possui ampla e comprovada experiência em ações japonesas, contando com dois gestores – Jean-François Chambon e Julien Rolland -Especializa-se especificamente nesta classe de ativos. O fundo tem ativos sob gestão no valor de 692 milhões de euros (dados atualizados a 18 de setembro de 2023).

O Ofi Invest ISR Actions Japan Fund (1) investe em ações de empresas japonesas com o objetivo de ajudar os investidores a explorar o potencial económico e social e as tendências distintas do país ao longo de um período de 5 anos (o mesmo que o próprio Fundo propõe), assumindo o risco de perda de capital decorrente de qualquer investimento em ações. O fundo baseia-se numa estratégia baseada na convicção, que seleciona empresas que, na opinião dos gestores, oferecem fundamentos sólidos e um forte potencial de crescimento. Tendo alcançado o reconhecimento do ISR francês (2), o fundo procura aumentar o valor a longo prazo, combinando investimentos de capital com responsabilidade social.

Os gestores de fundos anunciaram: “Em 2023, a economia japonesa revelou-se surpreendentemente forte. No primeiro semestre do ano, o PIB nacional cresceu em termos reais 2,4% anuais – um valor particularmente elevado para um país cujo crescimento estrutural recente foi sempre inferior a 1%. Até agora, os factores impulsionadores que permitiram este salto são principalmente domésticos, como o consumo das famílias e o investimento empresarial, que registaram um forte boom após as dificuldades encontradas durante a pandemia de Covid-19. A médio prazo, o Japão parece ser o país em melhor posição para beneficiar do desenvolvimento económico no Sudeste Asiático e de uma potencial recuperação na China, tendo investido recursos significativos num sector estratégico como a robótica.