No domingo, Toto Cutogno e seu filho Nico revelaram os últimos dias de sua vida

Episódio de 5 de maio de Domingo em Abriu com uma lembrança Toto Cotugno com Niko CotugnoFilho do famoso cantor e compositor falecido em 22 de agosto de 2023. Mara Venere Assim, ele quis homenagear o cantor que morreu aos 80 anos de câncer de próstata.

“Ele era um pai presente, mas também muito jovem. Ele queria que eu tivesse regras educacionais, mas também estava brincando”, disse Nico, que nasceu de um caso extraconjugal que Toto teve com uma mulher chamada Christina.

Leia também: Toto Cutugno “O Engenheiro”. Seu filho Nico choca a todos: “Como descobri que ele é meu pai?”

Claro que o cantor sempre foi um pouco A primeira mulher Ele tinha um misto de ciúmes que ele mesmo não conseguia explicar”, continua o filho. “Aos vinte e sete anos comecei a tocar violão no teatro, e foi uma linguagem comum que me aproximou dele. Porém, uma noite fomos jantar e ele me disse na frente de todos os seus colaboradores: “Esta noite eu também estava sem música”. ele Ele nunca deu descontos a ninguém, Eu também. “Eu estava com medo do julgamento dele, mas no ano passado ele conseguiu me dizer que amava minhas músicas.”

Leia também: Dominika N., “Nunca mais a vi”. Fener: Porque Toto Cutogno saiu

Toto Cutogno lutou contra A Câncer de próstata O que o atingiu em 2007. Porém, a doença não o impediu de participar do Festival de Sanremo no ano seguinte. “Meu pai conseguiu combater a doença Grande coragem. Para mim ele foi uma inspiração porque não sucumbiu a esta doença. Esse poder é o que mais me surpreendeu. Compartilhe conosco Os últimos dias de sua vida “Silenciosamente, mas com muito carinho”, revelou Nico.