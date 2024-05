Qualidade semelhante, mas preço mais baixo, muito acessível

Os carros asiáticos muitas vezes imitam as linhas ocidentais para ganharem valorização fora do mercado interno. Com este modelo a fasquia é elevada.

O original ou a “cópia” é melhor? Depende sempre do que você procura e das suas necessidades. Se você precisa se presentear com um carro novo, mas não pode ou não quer gastar uma fortuna, é hora de se lançar em um segundo carro. Às vezes essa escolha envolve abrir mão de parte da qualidade, mas para o modelo de que falaremos as duas versões são muito parecidas, graças ao fato de que por trás delas não existe uma nova startup, mas sim uma respeitável gigante fundada.

Ao contrário do que você possa pensar O carro em questão não foi fabricado na China, mas na Coreia Ele promete não decepcionar quem procura um carro parecido com o Jeep Compass. Como pode ser facilmente identificado, o público-alvo é um usuário interessado em um Um carro com dimensões grandes e espaçosas, mas acima de tudo capaz de se mover de forma brilhante Mesmo nas superfícies mais ásperas.

O SUV acessível chega à Europa vindo da Coreia

KGM New Torres é esteticamente poderoso Para faróis 3D, com luzes diurnas e lanternas traseiras em LED. O design da porta traseira é intrigante, inspirado na tampa do estepe. Ao abrir as portas, você se surpreende com o painel fino e moderno que amplia a visão externa, ao mesmo tempo que em termos de amplitude O porta-malas tem capacidade para até 703 litros, ou seja, 1.662 litros Com os bancos rebatidos e a porta operada eletricamente.

Na frente tecnológica, há uma tela de áudio inteligente de 9 polegadas, ou pode ser substituída mediante solicitação por um aparelho de navegação equipado com câmera traseira de alta definição. Quanto à regulação do aquecimento/ar condicionado, está instalado um ecrã LCD de 8 polegadas. Para garantir uma experiência de condução mais agradável mesmo quando o clima é mais severo, Bancos aquecidos são adotados na frente e atrás.

Sob o capô encontramos um motor a gasolina Motor 1.5 GDI turbo com cilindrada de 1.497 cc, capaz de expressar potência de até 163 cv E 280 Nm de torque, com transmissão automática ou manual de seis velocidades. Seu ponto forte é a capacidade de mergulhá-lo na água Até 30 cm e a uma velocidade não superior a 30 km/h. Finalmente encerramos com O preço começa nos 33.450 euros.