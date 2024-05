Mercados de ações hoje, 24 de maio. Os cortes nas taxas do Fed foram facilitados, os mercados de ações da UE fecharam fracos. Para criptomoedas, a Securities and Exchange Commission (SEC) também aprovou um ETF de fundo negociado em bolsa

Europa confirma queda após Wall Street

Com o início das negociações em Wall Street, os mercados bolsistas europeus confirmam as quedas generalizadas observadas na última sessão da semana. O índice da região do Velho Continente, o Stoxx 600, perdeu meio ponto com as vendas nos setores de tecnologia, saúde e financeiro. As preocupações com as taxas de juro continuam a pesar nas listas de preços, com os falcões da Fed, enfrentando descidas da inflação mais lentas do que o esperado, preparados para fazer novos aumentos, se necessário. A isto somam-se as tensões no Médio Oriente. Isso deixa o Milan 0,36% no terreno (Ftse Mib com 34.336 pontos) com os deputados perdendo 1,6% e o Pop. Sondrio 1,39%. Entre as ações sob o microscópio, vale destacar a queda das ações do TEM (-1,3%). Na frente oposta, subiram Iveco (+2,8%), Unipol (+1,8%) e Moncler (+1,4%). O spread entre as obrigações BTP e as obrigações alemãs é fixado em 130 pontos, com o rendimento das obrigações italianas a 10 anos a aumentar 2 pontos base para 3,9%. Entre outros mercados, Frankfurt perdeu 0,42%, Paris 0,28% e Londres 0,37%. Quanto às matérias-primas, o petróleo subiu (WTI +0,6% para 77,3 dólares, Brent +0,4% para 81 dólares por barril) enquanto o gás, fresco de uma série de sessões em alta, continua a cair com o preço a cair abaixo dos 34 euros (-3,68). . % para 33,93 euros). Finalmente, no que diz respeito às taxas de câmbio, o euro está a subir face ao dólar, que é negociado a 1,0847.