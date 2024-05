Bolsa de Valores Italiana, suspensão da sessão de 24 de maio de 2024

As ações do setor bancário estão sempre em destaque. Sessão nervosa para petróleo e serviços públicos. Maire e Fincantieri se destacam no MidCap

Os principais índices da Bolsa Italiana e dos principais mercados financeiros europeus encerraram a última sessão da semana com Diferenças fracionárias. Pierre Verret – analista técnico da ActivTrades – relatou isso O índice STOXX 50 está sendo negociado em torno do nível de retração de 50% da alta que começou no início do mês. “No entanto, o panorama técnico parece dizer-nos que esta situação pode ser uma perturbação do mercado a curto prazo, uma vez que a atual divergência de alta no STOXX 50 pode ser um sinal de que… Os comerciantes estão lentamente se preparando para comprar na queda“, observou o especialista.

o Ftsimibe Registando uma subida de 0,07% para 34.491 pontos, depois de oscilar entre um mínimo de 34.043 pontos e um máximo de 34.526 pontos. No entanto, durante toda a semana, o principal índice bolsista italiano perdeu 2,57%. também FTSE Itália todas as ações 0,07% recuperados. Diferenças mínimas para Índice FTSE Itália Mid Cap (+0,08%) e Índice FTSE Itália Star (+0,09%). Na sessão de 24 de maio de 2024, o valor do comércio caiu para 2,2 mil milhões de euros, face aos 2,52 mil milhões de quinta-feira.

17h30 Bitcoin Ultrapassou os 68.000 dólares (pouco menos de 63.000 euros).

o Spread de títulos Btp Ele alcançou 130 pontos com Retorno BTP de dez anos Que variou em torno de 3,9%.

para’euro Subiu novamente para US$ 1.085.

Sempre no centro das atenções eu estou Títulos do setor bancário.

o bancopbm Registando uma ligeira descida de 0,03% para 6,48 euros. Aprendemos pelas comunicações emitidas pela Consob que desde 17 de maio a BlackRock adquiriu uma participação de 5,238% no capital do instituto.

Pior desempenho para Monte dei Paschi di Siena (-0,75% para 5,034€) e para Popularidade de Sondrio (-0,56% para 7,155€).

Encerramento positivo, no entanto, para Intesa São Paulo (+0,2% para 3.551 euros). Aprendemos pelas comunicações emitidas pela Consob que desde 15 de maio o Grupo Goldman Sachs detém uma participação total de 6,84% no capital da organização liderada por Carlo Messina; A participação é feita através da Goldman Sachs International e de 8 outras subsidiárias.

Uma sessão tensa para as ações do setor petrolíferoCom o preço do petróleo bruto de Nova Iorque (contrato que expira em junho de 2024) novamente acima dos 77 dólares por barril.

Eni Perdeu 0,72% para 14.384 euros. Também em vermelho Saipem (-0,56% para 2,3€) e Tenaris (-0,35% para 15,55€).

Os serviços públicos estão em fluxo. No Registando uma descida de 0,76% para 6.556 euros.

Na MidCap a tendência positiva continuou Mer (+3,32% para 8.085€).

Também é bom Fincantieri (+1,65% para 0,615€). O Departamento de Defesa dos EUA adjudicou à subsidiária norte-americana Fincantieri Marinette Marine (FMM) o contrato para construir a quinta e a sexta fragatas da classe “Constellation” atribuídas à Marinha dos EUA, anunciou a empresa. O sistema vale mais de um bilhão de dólares.