Fiat, paz com a Itália? Há ótimas notícias para o nosso país

A Fiat está tentando consertar o conflito com a Itália e, após o caso Topolino, vem em auxílio dos clientes da Bel Paese.

Atualmente, não vivemos o período mais tranquilo e descontraído entre nós Grupo Stellantis E o governo italiano, tendo em conta o quão diferentes são as diferenças entre os dois partidos. Por um lado, a gigante automóvel é acusada de subutilizar a força de trabalho italiana, enquanto, por outro lado, os dedos apontam para o facto de os carros eléctricos não terem sido incentivados tanto como noutros lugares.

lá Fiat Neste período ele projetou muitos carros de impacto zero, por exemplo Ratinho, Um lindo carrinho que vinha em dimensões muito pequenas, medindo 254 cm de comprimento, 140 cm de largura e 153 cm de altura, tornando-o adequado para duas pessoas. O motor montado internamente tem uma potência de 8 cv, permitindo atingir uma velocidade máxima de 45 km/h.

A condução autónoma é bastante boa, tem uma autonomia de 80 quilómetros, o que não é mau para o tipo de carro, e custa 9.890€. Mas infelizmente, o Governo italiano Não concorda em usar o tricolor próximo à maçaneta deste veículo, visto que sua produção ocorre em Marrocos. Porém, a Fiat agora quer fazer as pazes com a Itália com um novo modelo exclusivo.

FIAT 600 Hybrid: será destinado apenas ao mercado italiano

Em 2023, ele falou muito sobre si mesmo lá 600 Um modelo elétrico lançado no mercado com 417 cm de comprimento, 178 cm de largura e 152 cm de altura, permitindo ser transportado por cinco pessoas. Internamente, possui tela de 12,3 polegadas e painel digital de 7 polegadas, acompanhando os tempos.

lá Fiat Porém, ele decidiu não parar apenas no elétrico, na verdade o modelo nasceu também Híbridos leves, embora seja único e exclusivo da Itália. Este modelo possui internamente um motor de três cilindros com 1.200 cv, capaz de entregar no máximo 100 cv e velocidade máxima de 185 km/h. O consumo é limitado a apenas 4,8 litros por 100 km.

O preço inicial para isso também não é ruim 600 híbrido, Na verdade, começa em apenas 24.950€. Um preço muito mais vantajoso que o totalmente elétrico, que começa nos 35.950€, permitindo aos italianos colocar as mãos num carro grande de uma forma totalmente exclusiva.