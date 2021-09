Na Espanha, uma “palestra contínua” da Divina Comédia

(14 de setembro de 2021) O Instituto Italiano de Cultura de Madri colabora hoje na “Lettura Continuata” de La Divina Commedia organizada pelo Círculo de Bellas Artes de Madri, sob os auspícios da Embaixada da Itália em Madri. É um dos acontecimentos mais importantes dentro da cidade de Madrid / ciudad dantesca que a cidade de Madrid celebre o 700º aniversário da morte de Dante Alighieri, autor da maior obra escrita em italiano e uma das maiores obras-primas da literatura mundial. Participarão da leitura importantes defensores do mundo da política e da cultura, que terá início às 13 horas, conforme mencionado no site Madrid IIc: Presidente da Câmara dos Deputados, Meritxel Paté; Primeira Vice-Primeira Ministra e Ministra da Economia e Transformação Digital, Nadia Calvino; Yolanda Diaz, Segunda Vice-Primeira Ministra e Ministra do Trabalho; Pilar Allegria, Ministra da Educação ou Miguel Isita, Ministro da Cultura, Embaixador da Itália, Ricardo Gariglia e Embaixador de Portugal e da Confederação Suíça. O setor cultural contará com a presença do arquiteto e presidente do Círculo de Bellas Artes, Juan Miguel Hernández Leon e do diretor Valerio Rocco; Diretora do Instituto Italiano de Cultura em Madrid, Mariluisa Pappalardo, o escritor e comediante Ignatius Faray e várias instituições espanholas e italianas com sede em Madrid. Também serão estabelecidas ligações com outras instituições, incluindo os Institutos Culturais Italianos em Praga, Tirana, Barcelona, ​​Montevidéu e Lima; A Escola Estatal Italiana em Atenas e o Departamento de Humanidades da Universidade de Eastern Piedmont, bem como os Institutos Cervantes em Manila e Pequim, e os Centros Culturais Espanhóis em Malabo, Paraguai e Costa Rica.

