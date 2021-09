Aumento nas contas, Tabarelli (Nomisma Energia): “Para os produtores, super lucros graças à hidreletricidade. Vamos usar para limitar os aumentos”

Fundos necessários para mitigar o impacto nas residências e empresas Grandes aumentos nas contas de energia (+ 20% no último trimestre e + 40% Previsão para o dia seguinte) A vencer acima de tudo aumento do preço do gás, Há. No Palazzo Chigi, bastará comunicar e levar o que já é seu e portanto nosso. Conforme explicado pelo Presidente da Numisma Energy David Taparelli As grandes empresas de energia estão de fato acumulando enormes lucros graças às barragens de concessão localizadas principalmente no norte do país. A energia hidrelétrica cobre cerca de metade da produção de energia da Itália a partir de fontes de energia renováveis. Mas as grandes represas nos Alpes agora são sistemas completamente esgotados. Basicamente, a energia é produzida a um custo de aprox. 10 euros por megawatt-horaEm seguida, venda no mercado pelos preços atuais que chegam nos horários de pico 150 euros. Com essas citações, os gerentes dessas fábricas Enel (Onde o estado é um acionista majoritário proporcional com 23,5%E tão), A2A (dos quais os municípios de Milão e Brescia possuem 25% cada, tão) tão Edison (controlada pela EDF francesa, tão), obtenha ganhos adicionais virtualmente quantificáveis 4 bilhões de euros anualmente. Aqui podemos contar com a limitação do impacto da subida de preços nos cidadãos e nas empresas, não nos esqueçamos que estas estruturas têm sido privilegiadas e por isso o Estado tem espaço para intervenção. Não é por acaso que eles estão se movendo na mesma direção Também Espanha, por sua vez lutando com aumentos muito fortes.

Mas qual é a razão para este aumento nos preços do gás e, portanto, nos preços da energia?

Existem mais fatores que impulsionam os preços, alguns completamente transitórios e outros nem tanto. Hoje em dia, por exemplo, há um problema com parques eólicos em Grã Bretanha (onde o preço de Mw / h excedeu 300 euros, tão) Basicamente no mar que circunda o Reino Unido Menos vento sopra do que o normal Portanto, Londres deve fazer maior uso de outras fontes. Afinal, um dos principais problemas das energias renováveis ​​é a deles cortar O que se traduz em fortes flutuações nos preços da eletricidade no mercado. Em geral, estamos lutando contra a escassez de gás disponível em relação à demanda. o O nível de estoque está baixo em por causa de Ele passou um inverno excepcionalmente longo. Então, há uma demanda muito forte por gás vem da ásia onde, praticamente, todos gás líquido. Em parte devido à recuperação, em parte porque durante a pandemia, algumas usinas movidas a carvão (as mais poluentes dos combustíveis fósseis, tão), mesmo a China ou a Índia está tentando favorecer as fontes menos impactantes em termos de CO2.

O preço da energia no mercado é determinado pela fonte de maior custo de geração …

Tecnicamente, é mais correto dizer que o preço é determinado pela fonte marginal, mas o conceito é mais ou menos o mesmo.

Estamos destinados a conviver com esses preços do gás e da eletricidade? Ou podemos esperar um ajuste gradual para valores mais aceitáveis?

As pressões de preço devem ser pelo menos parciais desaparecer nos próximos meses, À medida que os estoques são reabastecidos e a oferta se ajusta à demanda. Excluindo fatores imprevisíveis, como resistência e duração do inverno, espero que Corte o custo pela metade potência em um tempo relativamente curto.

Muitos estão apontando o dedo para os custos de se tornar verde, especialmente os custos dos direitos de emissão de CO2. No ano passado, 10,7 bilhões de toneladas de dióxido de carbono foram comercializadas no mercado, cada uma avaliada em € 60, o maior valor de sua história. Se os preços dos direitos de emissão permanecerem nesses níveis, o país aumentará mais de € 2 bilhões anualmente. No entanto, os produtores de energia repassam os custos para suas contas. Como esses direitos se relacionam com a picada na conta?

Na verdade, um pouco. Acho que não As cargas de Co2 desempenharam ou desempenharam um papel significativo nos aumentos que vimos nos últimos meses. De qualquer forma, é um boato afetando cinco Os fatores que mencionei anteriormente afetam o preço final da eletricidade muito mais do que isso.

Vamos voltar ao gás. A União Europeia comprometeu-se a tornar-se neutra para o clima, um conceito ligeiramente diferente de redução das emissões, na medida em que podem ser parcialmente reabsorvidas até 2050. No entanto, grande parte do gás, um combustível fóssil, ainda é consumido hoje. 37% da energia produzida na Itália vem do gás. A Alemanha está prestes a comissionar o gasoduto North Stream 2 da Rússia com a ambição de se propor como um hub de gás na Europa. E nós?

Minha opinião é que nesta transição, a Itália Desperdiçou grandes quantias de dinheiro Além disso, nada sem benefícios ambientais. Temos o gás e sabemos onde está, mas não o extraímos por vários motivos. O resultado é que primeiro importamos Da Russia. Então a gente compra, a gente paga, mas no nível ecológico nada muda, pelo contrário. O gás que usamos vem No entanto, eu extraí, apenas em outro país, além disso, deve ser transportado, o que contribui para um aumento do seu efeito poluente.